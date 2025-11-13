Общество

Два колодца установили в Пыталово усилиями ТОС «Лисенок»

Завершен проект «Колодец – источник жизни», инициированный жителями домов на улице Каупужа, объединившимися в территориально-общественное самоуправление (ТОС) «Лисенок», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пыталовского муниципального округа.

Фото здесь и далее: администрация Пыталовского муниципального округа

ТОС победил в областном конкурсе. Подрядчик ООО «Мисалстрой» выполнил работы по строительству двух колодцев на улице Каупужа.

Возле колодцев также установили скамейки.

«Для жителей этой территории обустроенные колодцы станут важной частью повседневной жизни. Администрация Пыталовского муниципального округа благодарит активистов ТОС за инициативу и реализацию столь значимого проекта», - отметили представители администрации.