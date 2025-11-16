Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли общественное обсуждение бюджета или пора отменить этот симулякр?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли общественное обсуждение регионального бюджета, или пора отменить этот симулякр?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Общественное обсуждение регионального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов прошло с 5 до 13 ноября. Это главный финансовый документ года, который определяет, как будут финансироваться все сферы жизни региона. В соответствии с Бюджетным кодексом, перед принятием бюджета на сессиях областного Собрания в обязательном порядке происходит его общественное обсуждение. Напомним, что по Конституции Российской Федерации народ является носителем суверенитета и единственным источником власти. Именно для реализации этой нормы в свое время гражданам дали возможность принимать участие в обсуждении областного бюджета.

Первые общественные обсуждения регионального бюджета состоялись еще в эпоху предыдущего губернатора Андрея Турчака, и первоначально этот процесс проходил очно, с большим количеством участников, иногда даже шумно и с перфомансами. Была дискуссия, чиновникам задавались острые вопросы, по итогам слушаний все предложения передавались в согласительную комиссию при областном Собрании. Но с годами интерес к этой процедуре становился все меньше и меньше, теперь в ней принимают участие единицы общественников. В обществе сформировалось мнение, что общественное обсуждение регионального бюджета превратилось в бутафорию, которая лишь имитирует участие общественности в бюджетном процессе.

В ковидные и постковидные годы общественное обсуждение проекта бюджета Псковской области и вовсе перевели в онлайн-формат, что вызывает общественную дискуссию: одни считают, что это сделано для всеобщего удобства и порядка, когда свое предложение можно «озвучить» одним кликом по клавиатуре. Другие уверены, что теперь мнение общественности и вовсе не будет иметь никакого значения из-за отсутствия публичности процесса. Так нужно ли общественное обсуждение регионального бюджета? Играет ли значение общественное мнение в принятии решений о распределении финансов? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам и представителям политических партий в программе «Дневной дозор».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на минувшей сессии, вступив в дискуссию с лидером фракции «Яблоко» Артуром Гайдуком, высказал мнение, что существующий порядок общественного обсуждения бюджета не создает преград для обращений граждан и их предложений по внесению изменений в региональный бюджет. Он рассказал, кому и каким образом псковичи могут направлять свои пожелания для внесения поправок в главный финансовый документ региона.

«Коллеги, предоставляется возможность, и если у кого-то есть желание, всегда можно найти способ донести свои проблемы до областного Собрания депутатов и до правительства Псковской области: можно использовать письменные обращения, обращения через сеть Интернет, обращения к депутатам областного Собрания, которые избраны и по округам, и по партийным спискам. Мне кажется, что мы здесь ни в коем случае не ущемляем права наших граждан и не исключаем возможность участия их в бюджетном процессе».

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания депутатов Андрей Михайлов сообщил, что публичное общественное обсуждение проекта регионального бюджета по-прежнему проводятся, просто его формат стал несколько иным. По словам Андрея Михайлова, обращений от избирателей, общественных активистов с предложениями и пожеланиями внести какие-либо изменения в региональный бюджет поступает очень много. Но большая часть замечаний к проекту регионального бюджета озвучивается псковичами не на общественном обсуждении, а при личных встречах с депутатами — на их выездах. Парламентарий убежден, что все законодатели проблематику жителей своих округов знают и держат на контроле. Андрей Михайлов высказал мнение о том, что на те вопросы, которые поступают от граждан и могут быть решены в текущем режиме, власти всех уровней оперативно реагируют. Впрочем, есть проблемы «глобального масштаба», которые решаются иным образом.

«Что тогда, что сейчас люди вправе делать уточнения, давать комментарии, а основное — это вносить свои пожелания правительству Псковской области. Формат удобный, не каждый может присутствовать ввиду занятости, а обсуждение через информационную онлайн-площадку дает право жителям оставлять свои вопросы, запросы и получать на них компетентные ответы от правительства, от исполнительных органов власти. Эта процедура установлена законодательством, и, на мой взгляд, это мало на что влияет пока, но так должно быть, потому что это главный финансовый документ как для страны, так и для нашей области. Поэтому такие обсуждения, конечно же, и должны быть. Обсуждения эти проходят на разных уровнях и у нас в законодательном собрании, поэтому коррективы, которые вносит население, в том числе и законодатели, имеют место быть, и это важно, чтобы правительство при формировании бюджета учитывало все пожелания. Глобальные проблемы решить не удастся в бюджете следующего года, но тем не менее формировать, отмечать или готовиться к проектным работам нужно. И включать в бюджет 2026 года, чтобы на следующие периоды уже рабочая документация была готова. Это важно».

Экс-заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, экс-председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Геннадий Бубнов сообщил, что именно при нем был принят закон о бюджетном процессе Псковской области в том виде, в котором он существует сегодня. Он также поделился воспоминаниями о том, как общественные обсуждения регионального бюджета происходили в годы его председательства в Собрании. По словам Геннадия Бубнова, раньше мнение общественности на обсуждениях по региональному бюджету учитывалось, но только в том случае, если оно было конструктивным и правильно оформленным. Он также рассказал о том, какой, на его взгляд, формат проведения общественных обсуждений более эффективен.

«Принцип был такой, что общественные слушания проводились. Создавалась согласительная комиссия, точно так же, как и сейчас. Мы эту комиссию разрабатывали, чтобы по одинаковому количеству были представители администрации и Собрания. Она сглаживала острые углы. Назначались слушания, приглашались политические силы и общественность. Каждый мог прийти и высказать свое мнение. На слушаниях присутствовали: глава администрации, комитеты, которые исполняют этот бюджет, реализуют его. Я консерватор, конечно, но стремился, чтобы люди участвовали в острейших дебатах, чтобы все были в большом зале, чтобы присутствовали люди, которые непосредственно в этом участвуют. Я за сохранение норм, но с шлифовкой их организации. Раньше тоже были наскоки политических сил друг на друга. Может быть, это и нужно, а может быть, и нет. Но я считаю, что общественное мнение и слушания должны быть широко обсуждаемы, но с такой организацией, чтобы они давали эффект, а не просто приходили, шумели и расходились. Если слушания будут организованы правильно, с соблюдением положений, то это принесет пользу администрации, так как она сможет выслушать людей».

Депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков не согласен с тем, что мнение общественности на слушаниях по бюджету не учитывается. Он напомнил, куда могут обратиться жители области с предложениями по внесению корректировок в региональный бюджет.

«Я считаю, что, безусловно, у общественности есть возможность высказать свое мнение, пожелания или претензии. Говорю как депутат областного Собрания: любой из граждан может прийти к нам в отделение ЛДПР и внести свои предложения или корректировки в бюджет. Либо, наоборот, предложить какие-то свои совершенно новые идеи. Поскольку я буду являться членом согласительной комиссии, мы эти идеи рассмотрим. Если у них действительно будет здравое зерно, без всяких проблем мы передадим предложения губернатору, зададим эти вопросы на согласительной комиссии. Также у нас есть право подачи поправок к действующему бюджету. И ежегодно у фракций ЛДПР часть поправок принимается. Поэтому и в этом году будем работать в таком же усиленном темпе. Также у граждан есть возможность обратиться в онлайн-режиме непосредственно к губернатору. И задать какие-то вопросы или внести свои предложения онлайн. И обязательно гражданин в ответ получит письмо с разъяснениями, что да, данный вопрос будет рассмотрен или нет, он не актуален по каким-то причинам. Поэтому в любом случае бюджет Псковской области — социально направленный, он создан для людей. Я считаю, что принятие регионального бюджета — это очень важный вопрос. Решая его, необходимо задействовать все возможные инструменты, которые есть, будь то обсуждение с депутатами, онлайн-вопросы на сайте губернатору, либо организовать общественное обсуждение. Чем больше инструментов будет задействовано, тем больше бюджет будет отвечать всем требованиям и ожиданиям наших граждан».

Депутат областного Собрания, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко считает, что новый формат проведения общественных обсуждений регионального бюджета хоть и стал удобен для некоторых граждан, но стал непубличным и менее интересным. По словам Петра Алексеенко, будут приняты пожелания псковичей по региональному бюджету или нет, зависит от финансирования.

«Раньше, когда были публичные обсуждения, то, конечно, интереснее проходили. И народ был заинтересован, предложения различные были, выступления, протокол вывешивался. Затем этот протокол, предложения рассматривались на согласительной комиссии. Но когда началась пандемия коронавируса, были прекращены публичные мероприятия, в том числе и обсуждения бюджета. И народ постепенно отучили от них. Теперь решили проводить обсуждения только в интернете, принимать предложения. Это уже вышло из публичной плоскости. Не ясно, кто и какие предложения вносит. Хотя не все те предложения, которые многие вносили и сейчас, находят дальнейшее развитие. Наш бюджет дефицитный. Всё зависит от центра, сколько нам дадут. Сейчас такие условия: специальная военная операция, всё для фронта, все для победы. Нам не до жиру, как говорится. Я работал в согласительной комиссии, и мы рассматривали много предложений, но они переносятся на следующий год или еще позже. Они принимаются, но не выполняются. Сколько раз у нас были предложения, чтобы индексация региональных выплат и детям войны, и ветеранам труда была хотя бы на уровне инфляции. Нет, намного меньше всё равно. Денег на это нет. Хотя на другие мероприятия деньги появляются вдруг».

У коллеги Петра Алексеенко по областному Собранию, руководителя фракции партии «Новые люди» Андрея Маковского есть вопросы к организации процесса общественного обсуждения регионального бюджета. Приглашение всех желающих к обсуждению проекта главного финансового документа — это популизм, или же активисты-общественники смогут реально вникнуть во все цифры и предложить более эффективное распределение финансов? Андрей Маковский считает, что публичный формат обсуждения важен, но о том, как сделать его продуктивным, нужно подумать.

«Если, с одной стороны, использовать обсуждение бюджета как балаган и набор политических очков — это одно. Если с точки зрения анализа политических статей и анализа статьи о бюджете — это, конечно, другое. Поэтому здесь тяжело давать оценку о публичных чтениях. С точки зрения формата, то я думаю, что публичные чтения нужны с привлечением СМИ и позиций партии. Я думаю, такой формат нам нужен. Возможно, он нужен в рамках ГТРК, в рамках ПЛН, но обязательно, конечно, за государственные средства, за счет контрактов в СМИ и за счет привлечения общественности к обсуждению тех строк, которые являются спорными. К сожалению, сейчас у нас есть только формат согласительной комиссии, но он есть, и мы должны его реализовывать по максимуму. В социальных сетях мы проводим сбор предложений по поводу изменений в бюджет. Эти предложения нам поступают, и интересы людей мы будем транслировать власти и добиваться, чтобы все идеи были включены в бюджет».

Депутату областного Собрания, руководителю реготделения партии «Яблоко» Артуру Гайдуку тот формат, в котором общественные обсуждения регионального бюджета проходят сегодня, кажется неправильным. Об этом он заявлял и на последней сессии областного Собрания. Глава псковских «яблочников» поделился мнением о том, каким, на его взгляд, должен быть продуктивный формат обсуждений бюджета.

«Общественные слушания и раньше носили только рекомендательный характер. Сейчас даже этого не будет. Если раньше человек мог прийти и публично высказать свое мнение, то теперь просто строчка в интернете. По сути дела, мы лишаем тех людей, у которых нет интернета, например, проживают на селе, или пожилых, которые просто не умеют им пользоваться, возможности высказать свое мнение. Раньше такая возможность у этих людей при желании была. Они могли доехать в районного центра, например, на общественных слушаниях по бюджетам района сказать то, что они думают. Если бы сейчас вместо того, чтобы заменять одно другим, добавили к общественным слушаниям еще обсуждение в интернете, тогда это было бы правильно».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Собрания Олег Брячак считает, что ни в прежние годы, ни сейчас на общественных обсуждениях регионального бюджета мнение общественности не учитывалось. По словам Олега Брячака, и к мнению депутатов, которые представляют пожелания избирателей, особого внимания нет.

«Я сейчас не хочу никого обидеть, но оно особо на принятие бюджета, каких-то его параметров не влияет. Даже если депутаты выходят с какими-то пожеланиями, предложениями от оппозиционных партий, то, как правило, ответ один: "Извините, а скажите, пожалуйста, где нам взять денег, потому что на то, что вы хотите сделать, отремонтировать, модернизировать какой-нибудь Дом культуры или больницу, у нас денег нет. Скажите, где взять?". Я всегда говорю так: "Если вы чиновники, то вы и должны изыскивать возможность реализации необходимых для наших граждан каких-то пожеланий". Но здесь есть еще очень важная рациональная вещь. Ни граждане, ни депутаты не могут знать всех возможностей бюджета. Поэтому что-то говорить и рекомендовать, не зная всей этой кухни, на самом деле сложно. Какие-то принципиальные вопросы мы можем ставить и жестко их отстаивать. Как, допустим, увеличение кредитной нагрузки нашего региона. Я категорический противник того, чтобы регион брал в кредит средства под бешеные проценты. Это принципиальная позиция. Нынешняя администрация, правительство по-новому слышит это. Мнение, что народ может влиять на формирование бюджета - такого не было ни раньше, ни сейчас».

По итогу программы мнения наших экспертов и представителей политических партий традиционно разделились. Большая часть собеседников считает, что мнение общественности принимается ко вниманию и те конструктивные предложения, которые поступают от псковичей, учитываются при формировании регионального бюджета. Но другие эксперты считают, что мнение общественности в принятии решений по региональному бюджету носит либо рекомендательный характер, либо же вообще не учитывается. Роль участия общественного сектора и их влияние на принятие каких-либо решений с каждым годом становится всё меньше, и какое-либо участие общественных институтов и простых граждан стало носить декоративный характер.

Александра Братчикова