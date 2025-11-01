Экономика

Алексей Севастьянов: Каждый желающий может отправить свои предложения по бюджету онлайн

Нельзя просто взять и сухо обсуждать цифры, заявил депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов, комментируя в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) переход общественных слушаний по законопроекту о принятии бюджета Псковской области на ближайшие три года в онлайн-формат.

«Мне тяжело сказать, какое количество страниц занял проект бюджета в электронном виде. Но учитывая, что у нас бюджет растет каждый год, нельзя просто взять и сухо обсуждать цифры», - высказался Алексей Севастьянов.

Депутат отметил, что один человек не может объективно проанализировать такой массив информации для того, чтобы информативно выступить на общественных слушаниях в офлайн-режиме. «У нас есть люди гениальные, инициативные. Это замечательно, но я думаю, что должна быть группа лиц, которая сможет цифры сравнить, проанализировать и обсудить детально. А сегодня каждый желающий может электронно отправить свои предложения по бюджету и получить развернутый ответ», - сказал Алексей Севастьянов.

Спикер подчеркнул, что ранее, когда слушания проходили публично, внимание общественности было, по большей части, приковано не к самому бюджету, а к процессу слушаний. «После слушаний общественность "взрывалась" не по итогам обсуждения решений по бюджету, а от происходящего на этих слушаниях», - подытожил Алексей Севастьянов.

Также депутат напомнил, что в регионе есть множество общественных площадок, где можно выступить со своими предложениями и обсудить их.

Напомним, общественные обсуждения проекта закона Псковской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» пройдут с 5 по 13 ноября.