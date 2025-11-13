Общество

В Пскове прошло торжественное построение личного состава ОСН «Зубр»

На базе отдела специального назначения «Зубр» управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области состоялось торжественное построение, посвящённое Дню подразделений специального назначения уголовно-исполнительной системы (УИС), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В этом году исполнилось 35 лет со дня формирования спецподразделений УИС по приказу МВД СССР от 13 ноября 1990 года.

Начальник регионального УФСИН Виктор Леонов и первый заместитель начальника управления Алексей Денисьев поздравили бойцов, ветеранов и воспитанников военно-патриотического клуба «Зубрёнок». Виктор Леонов подчеркнул важную роль ОСН «Зубр» и высокую профессиональность личного состава.

В честь праздника ряд сотрудников и ветеранов получили ведомственные награды. Благодарственные письма вручили воспитанникам клуба «Зубрёнок» как символ преемственности поколений и верности традициям.

По сложившейся традиции представители спецназа почтили память погибших сослуживцев — Героя России Алексея Ширяева и кавалера ордена Мужества Владислава Байгатова, возложив цветы к их могилам и проведя минуту молчания.

Юные участники клуба прочитали патриотические стихи, выражая уважение подвигам спецназа.