Общество

Владислав Туманов: Псков стал краше

Псков вернул себе лоск — такое мнение выразил экс‑губернатор Псковской области Владислав Туманов в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Псков стал краше. Всё познаётся в сравнении: когда приезжают мои друзья, которые объездили Золотое кольцо, они говорят, что Псков стал лучше. Он вернул себе лоск и красоту. Можно всегда найти недостатки, но надо признать: город стал чище. Мы с супругой утром просыпаемся рано, садимся на велосипеды и едем по окольному городу — сначала по часовой стрелке, на следующее утро — против часовой стрелки. То тут остановимся, то туда зайдём. Наслаждаемся Псковом, который мы ещё не успели обойти вдоль и поперёк», — сказал Владислав Туманов.

Экс‑губернатор заверил, что привёз с собой коньки. «Задача сейчас — собрать команду по хоккею. Раньше мы в своё время провели три турнира на призы Псковского землячества. А сейчас просто хочется пожить и насладиться жизнью», — поделился Владислав Туманов.

Напомним, Владислав Туманов в 1983 году начал свою трудовую деятельность по юридической специальности, возглавив юридическую службу на ведущем предприятии Минстанкопрома СССР в Пскове.

В 1989 году коллектив завода поддержал его кандидатуру при выдвижении в депутаты Псковского областного Совета Народных депутатов. В 1992 года уже этот Совет проголосовал за него – первого заместителя мэра областного центра по экономики, при выдвижении кандидатом в главы администрации (губернатора) Псковской области, население которой в 1993 года выбрало Владислава Туманова депутатом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

В 1999 году участвовал в выборах депутата Государственной Думы по псковскому одномандатному округу, но избран не был.

В 2006 году Владислав Туманов возвращается непосредственно к правоприменительной практике, став первым заместителем председателя Арбитражного суда Московского округа. В 2016 году Владислав Туманов назначен заместителем председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, самого большого по территории в Российской Федерации.

С 2019 года Владислав Туманов был председателем Арбитражного суда Калужской области. В 2025 году ушел в почетную отставку.

Сейчас бывший губернатор региона держит тесную связь с Псковской областью и регулярно приезжает сюда.