Общество

Псковские полицейские сдали кровь для пострадавших в результате ДТП

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП, который отмечается каждое третье воскресенье ноября, дорожные полицейские совместно с работниками Псковской станции переливания крови провели профилактическую акцию «Подари жизнь!», сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В её рамках сотрудники Госавтоинспекции сдали кровь для пострадавших в ДТП и нуждающихся в ней. Это ставшее уже традиционным мероприятие осуществлялось в целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам повышения безопасности дорожного движения, а также предупреждения фактов смертности и травмирования людей в результате ДТП.

Необходимо отметить, что за 10 месяцев 2025 года на территории Псковской области зарегистрировано 572 ДТП, в которых 63 человека погибли, 736 - получили ранения различной степени тяжести.