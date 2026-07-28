28 июля 1914 года в Европе началась Первая мировая война

Первая мировая началась в Европе 28 июля 1914 года. Напряженное противостояние держав называли Великой и Империалистической войной — в зависимости от политических убеждений.

Одной из главных причин Первой мировой войны стало убийство наследного принца австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его жены герцогини Софии Гогенберг в Сараево 28 июня 1914 года. Убийство было совершено гражданином Сербии Гаврилой Принципом, одним из шести участников террористической группировки «Млада Босна» (сербско-боснийская революционная организация, действовавшая в 1911–1914 годах с целью присоединения Боснии и Герцеговины к Великой Сербии и освобождение от оккупации Австро-Венгрии - ред.).

После убийства наследного принца отношения стран Европы окончательно испортились, и 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила Сербии войну, которую Россия сразу же взяла под свою протекцию. Уже 29 июля австрийцы бомбили столицу Сербии Белград.

Первая мировая война длилась с 28 июля 1914 года по 11 ноября 1918 года. Конфликт продолжался 1568 дней. В противостояние оказались вовлечены 38 из 59 существовавших тогда государств. Около 73,5 млн человек были мобилизованы; из них убиты и умерли от ран 9,5 млн, более 20 млн ранены, 3,5 млн остались калеками.

По завершению мирового противостояния на мировой арене перестали существовать четыре империи: Германская, Российская, Австро‑Венгерская и Османская, а на карте Европы появились новые независимые государства: Чехословакия, Австрия, Польша, Венгрия, Югославия и Финляндия.

Напомним, в годы Первой мировой войны Псков стал ближним тылом для действующих армий Северного фронта. С 1914 по 1918 годы в Пскове размещался штаб Северного фронта, созданного для защиты Петрограда. Именно отсюда осуществлялось руководство миллионной армией. Линия фронта находилась от Пскова в 200 км. По свидетельству историков, в Порхове и Острове численность гарнизонов превышала 10 тысяч человек.

В Пскове есть памятники бойцам Первой мировой войны. Бронзовый монумент героям установлен у условных ворот в город – на улице Вокзальной, в сквере между железнодорожным и автобусным вокзалами. Место для установки предложил архитектор Борис Пославский, поскольку именно в этом районе была расквартирована 24-я дивизия, в которую входил Псковский пехотный полк. Эти воинские части во время Первой мировой войны участвовали в боях на Юго-Западном фронте в составе 17-го армейского корпуса 9-й армии. А 6 августа 2015 года на Набережной реки Великой, недалеко от улицы Георгиевской, где в здании мужской гимназии в годы Первой мировой войны располагался штаб Северного фронта, установлен памятник землякам-солдатам. Монумент появился по инициативе и заказу Псковского музея-заповедника. Автор проекта и скульптор – заслуженный художник Российской Федерации, ректор Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Александр Пальмин.