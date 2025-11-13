Общество

В Псковском филиале университета ФСИН обсудили подготовку сотрудников УИС

Круглый стол «Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы для обеспечения порядка и безопасности в местах лишения свободы» включал в себя работу двух дискуссионных площадок, на которых преподаватели вместе с курсантами обсудили проблемные вопросы, связанные с организацией занятий по тактико-специальной, физической и огневой подготовке, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Заместитель начальника Псковского филиала университета ФСИН Роман Иваняков, открывая научное мероприятие, подчеркнул важность развития у сотрудников УИС навыков физической и огневой подготовки, а также психологической устойчивости.

«Надеюсь, что участники круглого стола смогут найти решения для повышения квалификации специалистов, которые должны постоянно развивать свои стрелковые способности и уверенное обращение с оружием», – отметил Роман Иваняков.

Начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки образовательной организации Артем Истомин особо обратил внимание курсантов на то, что сотрудникам территориальных органов ФСИН России приходится сталкиваться с трудностями, связанными с необходимостью оперативно решать задачи.

«При чрезвычайных обстоятельствах, которые развиваются, как правило, с высокой степенью динамичности, сотруднику важно обладать целым набором профессиональных компетенций, которые помогут ему успешно справиться со сложной задачей по обеспечению порядка и безопасности. Совокупность теоретических знаний, практических навыков, связанных с тактической, физической и огневой подготовкой, а также способностей и личных качеств, необходимых сотруднику УИС, важно приобретать при обучении в образовательной организации ФСИН России», – сказал Артем Истомин.

В ходе работы круглого стола прозвучали доклады «Совершенствование подготовки сотрудников в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы», «Современные подходы к подготовке сотрудников УИС для обеспечения порядка и безопасности», «Система подготовки кадров УИС как фактор обеспечения правопорядка в местах лишения свободы», «Физическая подготовка сотрудников: гарантия эффективного пресечения противоправных действий», «Психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы: методы и практика», «Военная топография как одно из основных направлений подготовки сотрудников УИС к действиям при чрезвычайных обстоятельствах» и другие выступления преподавателей и курсантов.

Организатором мероприятия выступила кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала университета ФСИН России.