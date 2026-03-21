«Единая карта псковича» может быть создана на базе успешного опыта Санкт-Петербурга

Возможность запуска в регионе «Единой карты псковича» на базе «Единой карты петербуржца» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с коллегами из Санкт-Петербурга на первом заседании рабочей группы. Главная цель проекта – упростить доступ граждан к государственным услугам, льготам и городской инфраструктуре, объединив сервисы в удобном цифровом инструменте, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Такой инструмент людям действительно нужен. Он упрощает получение услуг, делает их доступными и удобными. Но каждый раз упирались в то, что такая система созданная с нуля требует больших затрат по деньгам, срокам и организационным ресурсам. Сейчас ситуация поменялась, мы можем начать не с чистого листа, а с опорой уже на работающую модель. Речь идет об опыте Санкт-Петербурга и проекте «Единая карта петербуржца», который уже доказал свою эффективность», — отметил Михаил Ведерников. 

Губернатор подчеркнул, что использование готового решения, прошедшего практическую проверку, позволит серьезно сократить сроки запуска проекта в Псковской области.

В планах — внедрение нескольких ключевых функций: оплата проезда и зачисление социальных выплат для взрослых, а также оплата школьного питания и контроль доступа детей в учебные заведения

В ходе заседания участники обсудили дизайн будущей карты, нормативную базу, финансирование и привлечение партнеров. По итогам встречи Михаил Ведерников поручил профильным ведомствам подготовить конкретные предложения по запуску «Единой карты псковича».

Реклама на ПЛН

