«Единая карта псковича» может быть создана на базе успешного опыта Санкт-Петербурга

Возможность запуска в регионе «Единой карты псковича» на базе «Единой карты петербуржца» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с коллегами из Санкт-Петербурга на первом заседании рабочей группы. Главная цель проекта – упростить доступ граждан к государственным услугам, льготам и городской инфраструктуре, объединив сервисы в удобном цифровом инструменте, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что использование готового решения, прошедшего практическую проверку, позволит серьезно сократить сроки запуска проекта в Псковской области.
В планах — внедрение нескольких ключевых функций: оплата проезда и зачисление социальных выплат для взрослых, а также оплата школьного питания и контроль доступа детей в учебные заведения
В ходе заседания участники обсудили дизайн будущей карты, нормативную базу, финансирование и привлечение партнеров. По итогам встречи Михаил Ведерников поручил профильным ведомствам подготовить конкретные предложения по запуску «Единой карты псковича».