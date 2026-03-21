Магнитная буря достигла сильного уровня G3 и стала самой мощной за два месяца

Сегодня ночью началась ожидавшаяся весь день магнитная буря, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН / Telegram

Геомагнитный шторм, начавшийся вчера около 23 часов по московскому времени на данный момент продолжается уже около 11 часов. Ночью событие пересекло психологически значимый порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше двух месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года, когда была зарегистрирована одна из самых сильных бурь десятилетия, которой лишь немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

Буря является результатом прихода к Земле плазменного облака, выброшенного Солнцем в начале недели. Приход плазмы был зарегистрирован ещё в пятницу утром, но магнитное поле Земли почти сутки героически держалось в зелёной зоне. Резко окрашиваться в красные цвета графики начали, как уже сказано, лишь к ночи.

Одновременно был зафиксирован взрывной рост интенсивности полярных сияний, который вышел на пик примерно с 00:30 до 02:30 по московскому времени, когда яркость полярного овала достигла высшего балла 10.

«Изначально были сомнения, что зону сияний удастся массово поймать над территорией страны (максимум яркости к этому времени довольно сильно сместился в Европу), но поступило огромное количество снимков, причём не только из традиционных северных и северо-западных регионов, но и из центральной части страны, включая широты Москвы. После, ночью и под утро, была ещё пара всплесков, но в данный момент авроральный овал уже ушёл в Канаду», — резюмировали специалисты.

В лаборатории также отметили, что никаких оснований для прекращения бури на данный момент нет — параметры плазмы и межпланетного магнитного поля в окрестностях Земли продолжают находиться на очень возмущенном уровне. Возможны короткие временные ослабления давления на земное поле и связанные с этим небольшие перерывы, но глобально геомагнитный шторм по прогнозу продлится все выходные. Высокой является вероятность возврата зоны интенсивных сияний ближайшей ночью с субботы на воскресенье.

Начиная с понедельника, как считается, геомагнитное поле перейдет из красной в желтую умеренно возмущенную зону, а полностью обстановка нормализуется во вторник.

В ночь на 21 марта в лаборатории регистрировали очень сильные полярные сияния (в районе высшего балла), отметив, что центр наиболее интенсивного свечения уже успел довольно сильно сместиться в сторону Европы.