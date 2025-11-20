Общество

Как подготовить ребенка к стоматологическому приему, рассказали псковичам

Первое посещение стоматолога ребенком всегда волнительно не только для маленького пациента, но и для его родителей. Очень важно правильно подготовить ребенка к первой встрече с новым врачом, чтобы снизить стресс и сделать более комфортным стоматологический прием. Специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29 представили несколько советов, которые помогут избежать негативного опыта встречи со стоматологом.

«Обсудите, зачем нужен стоматолог. Расскажите ребенку о важности ухода за зубами, о работе врача-стоматолога по сохранению здоровья зубов», - советуют специалисты.

Нужен позитивный настрой, продолжили в поликлинике: «Важно помнить, что стоматолог – друг. Врач так же, как и вы, хочет создать комфортную и позитивную обстановку во время стоматологического приема. Используйте примеры из мультфильмов (Смешарики, Фиксики) или книг( «Детям про зубки», «Конни у зубного врача»)».

Стоит избегать негативного настроя. Важно не напугать ребенка своим негативным опытом посещения стоматолога.

«Объясните, что будет происходить на приеме у врача. Если вы знаете, что вашему ребенку необходимо лечения зуба, расскажите про те манипуляции, о которых вы знаете. Не стоит говорить, что его «просто посмотрят», если на самом деле требуется срочное лечение зуба. Так вы заранее подрываете доверие маленького пациента ко врачу», - обращают внимание эксперты.

Можно провести репетицию: «Поиграйте с ребенком в стоматолога с использованием любимых игрушек или покажите на своем примере, как необходимо себя вести в кресле врача».

«Придумайте ритуал для спокойствия ребенка. Возможно, это будет любимая игрушка или дыхательные упражнения. Потренируйтесь дома и перед кабинетом врача. А после посещения стоматолога обязательно хвалите ребенка за проявленную храбрость. Обсудите, как прошел прием и полученные рекомендации врача», - рекомендуют в поликлинике.

Если у ребенка уже был негативный опыт стоматологического лечения, нужно попробовать изменить настрой: «Пройдите несколько шагов назад, обсудите с ребенком, почему сложился негативный опыт и как не допустить его вновь. Начните с простого осмотра или чистки зубов, чтобы ребенок понял, что стоматологический прием может быть позитивным».