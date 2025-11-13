«Семейные ценности»: Юридические аспекты брака. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 ноября.
На этот раз ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко предложили поговорить о юридических аспектах брака, а помогла им в этом адвокат-общественник Анна Соколова.
- Чем отличается гражданский брак от сожительства?
- Каковы возрастные ограничения для брака и есть ли исключения?
- Какие юридические консультации понадобятся молодожёнам перед браком и какие вопросы стоит обсудить с юристом?
- В каких случаях брак может признать недействительным и какие последствия это несёт для супругов?
- Какие права и обязанности появляются у супругов после регистрации брака и как они регулируются? Как распределяют имущественные права супругов при разводе и что влияет на это?