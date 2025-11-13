Общество

«Семейные ценности»: Юридические аспекты брака. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 ноября.

На этот раз ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко предложили поговорить о юридических аспектах брака, а помогла им в этом адвокат-общественник Анна Соколова.