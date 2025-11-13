Общество

В псковском колледже состоялся образовательный день, посвящённый проекту «КиберЕдинство»

В Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса состоялся выездной образовательный день, посвященный проекту «КиберЕдинство», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото: министерство молодежной политики ПО

Реализация этого проекта стала возможной благодаря предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. Руководитель проекта - Василий Демидов.



Это мероприятие стало уникальной возможностью для студентов соединить героическое прошлое России с современными цифровыми технологиями, что подчеркивает важность кибербезопасности и патриотического воспитания в условиях современного мира.



Программа дня началась с лекции-дискуссии на тему «Россия — страна победителей». Участники обсудили значимость сохранения исторической памяти и роли героических событий в формировании национальной идентичности. Патриотизм, как основа единства нации, был представлен как неотъемлемая часть воспитания молодежи.

Затем студенты погрузились в мир фиджитал-спорта, который стал современным инструментом для развития командного духа и навыков кибербезопасности. В рамках программы проекта участники:

Проверили свою ритмичность и координацию в игре Just Dance;

Осваивали пилотирование в симуляторе DCL — The Game, что дало возможность познакомиться с основами управления дронов и важностью безопасного использования технологий;

Проявили скорость и тактику в динамичном лазертаге.

В рамках проекта было продемонстрировано, как современные форматы объединяют поколения и способствуют патриотическому воспитанию молодежи через увлекательные и доступные активности.