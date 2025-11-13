Общество

Псковичи участвуют в российско-белорусском форуме в Минске

Представители Псковской области принимают участие в работе III форума «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба».

Мероприятие проходит в Минске в Национальной академии наук Беларуси.

Форум стартовал с торжественной церемонии возложения цветов к Монументу Победы.

Участники встречи обсуждают актуальные вопросы сотрудничества, сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории, а также темы исторического образования и просвещения. С российской стороны в мероприятии участвуют представители Министерства просвещения РФ, комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Института российской истории РАН, фонда «Историческая память».

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в форуме принимают участие начальник отдела прокуратуры Псковской области Егор Попов и старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова. Они работают в секциях «Нацистский геноцид на территории Беларуси и России. Историко-правовые оценки и подходы» и «Формирование духовно-нравственных ценностей в процессе воспитания нового поколения: актуальные вопросы исторического образования». Также в мероприятии участвует проректор по учебной работе ПсковГУ, член Экспертно-консультативного российско-белорусского совета по истории Людмила Алиева.

Отметим, что организаторами мероприятия выступают Центр международного сотрудничества Министерства просвещения РФ, фонд «Историческая память» и Институт истории НАН Беларуси при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.