Ветераны УИС Псковской области встретились с начальником регионального УФСИН

В преддверии Дня ветерана уголовно-исполнительной системы, который ежегодно отмечается 16 ноября, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов провёл торжественную встречу с ветеранами ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Руководитель управления рассказал собравшимся о текущем положении дел в территориальном органе, ключевых достижениях и тех изменениях, которые происходят сегодня. Он подчеркнул, что опыт и мудрость ветеранов по-прежнему остаются надёжной опорой для действующих сотрудников.

Особой частью встречи стало вручение благодарностей от руководства УФСИН за значительный вклад в развитие учреждений УИС Псковской области и активное участие в деятельности УФСИН. Виктор Леонов лично поблагодарил каждого ветерана за годы безупречной службы, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей жизни.

Высокой награды – диплома премии им. Петра Григорьевича Мищенкова, генерал-лейтенанта внутренней службы в отставке, заместителя Министра внутренних дел РФ, председателя Совета Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы – удостоен ветеран УИС и отдела специального назначения «Зубр» Борис Николаевич Тарасов. Эта почётная премия была вручена ему за многолетнюю и преданную службу в органах внутренних дел и в уголовно-исполнительной системе, а также за большой личный вклад в развитие ветеранского движения.

Завершилось мероприятие экскурсионной поездкой в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где ветераны смогли познакомиться с историей и духовными традициями одного из самых известных православных центров России.