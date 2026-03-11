 
Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупреждает о приближении сезона активности клещей

Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупреждает о приближении сезона активности клещей. Из-за аномально теплой погоды, которая установилась в эти дни на территории региона, стоит ожидать пробуждение членистоногих, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Для сравнения, первый случай присасывания клеща в 2025 году зафиксирован 10 марта, в 2024-м – 19 марта. Паукообразные просыпаются ранней весной, как только сходит снег. Пик их активности наступает в мае-июне, затем происходит спад, а в августе наступает второй подъем.

В прошлом сезоне в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось более трех тысяч жителей региона.

