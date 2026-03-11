В ВТБ рассказали, кто чаще всего использует тревожную кнопку

Как пояснили в пресс-службе банка, «тревожная кнопка» – это способ быстрой отправки уведомлений о попытке хищения средств. Через нее россияне заявляют о хищениях в среднем на сумму 6,7 тысяч рублей, подсчитали эксперты ВТБ.

Чаще всего ее использует молодежь, самые крупные суммы – у пользователей старше 40 лет. Наибольшая доля транзакций, по которым россияне нажимают «тревожную кнопку», приходится на СБП-переводы между физлицами (33,5%), на переводы по реквизитам - 18,6%, на переводы другому клиенту банка – 8,5%.

Активнее всего функционалом пользуются молодые люди (от 14 до 30 лет) - на них приходится 42% обращений и 38% от сумм. А вот люди старше 40 лет обращаются в банк реже, но на более существенные суммы: 38% обращений и почти половина средств (49%).

«Тревожная кнопка» подключена банком в прошлом году. Клиент может отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. Справка формируется автоматически, и клиент может скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы.

«Раньше клиенты часто молчали, не обращались ни в банк, ни в полицию. Теперь «нажать кнопку» легко, и люди стали обращаться по любому поводу, даже если сумма небольшая. Рынок в целом отметил тренд на снижение среднего чека мошенничества на 36%, а банки -- увеличение количества заявленных операций по мошенничеству», — пояснил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.