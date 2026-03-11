 
Общество

В Пскове прошёл первый этап Всероссийских командно-штабных учений

0

11 марта главным управлением МЧС России по Псковской области проведены мероприятия в рамках первого этапа Всероссийских командно-штабных учений, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: МЧС Псковской области

Темой первого дня учений стала отработка вопросов безаварийного пропуска паводков на территории региона.

В рамках проведения первого этапа учений в регионе проведено оповещение и сбор руководящего состава, приведены в готовность силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организована работа совместных оперативных штабов, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области, взаимодействующих организаций и федеральных органов исполнительной власти.

 

Также были проведены превентивные противопаводковые мероприятия: специалистами МЧС России и областной службы спасения совместно с военнослужащими войсковой части 07264 проведена имитация взрывных работ по ослаблению и дроблению ледовых полей на водных объектах региона.

Осуществлена проверка готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Псковской области. В зоне условного подтопления развернут подвижный пункт управления. Развернут пункт временного размещения и проведена эвакуация населения с последующим размещением.

Также были выполнены мероприятия по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, посредством предоставления государственных услуг.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026