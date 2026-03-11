В Пскове прошёл первый этап Всероссийских командно-штабных учений

11 марта главным управлением МЧС России по Псковской области проведены мероприятия в рамках первого этапа Всероссийских командно-штабных учений, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: МЧС Псковской области

Темой первого дня учений стала отработка вопросов безаварийного пропуска паводков на территории региона.

В рамках проведения первого этапа учений в регионе проведено оповещение и сбор руководящего состава, приведены в готовность силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организована работа совместных оперативных штабов, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области, взаимодействующих организаций и федеральных органов исполнительной власти.

Также были проведены превентивные противопаводковые мероприятия: специалистами МЧС России и областной службы спасения совместно с военнослужащими войсковой части 07264 проведена имитация взрывных работ по ослаблению и дроблению ледовых полей на водных объектах региона.

Осуществлена проверка готовности сил и средств Главного управления МЧС России по Псковской области. В зоне условного подтопления развернут подвижный пункт управления. Развернут пункт временного размещения и проведена эвакуация населения с последующим размещением.

Также были выполнены мероприятия по оказанию финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, посредством предоставления государственных услуг.