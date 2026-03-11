Муниципальный этап «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовал в Псковском округе

В Псковском муниципальном округе стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» и «Воспитатель года России» 2026, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.
Фото: администрация Псковского муниципального округа
В этом году за звание лучших борются 7 участников в номинации «Учитель года» и 5 педагогов в номинации «Воспитатель года».
Как рассказали в администрации округа, конкурсантам предстоит продемонстрировать не только глубокие знания предмета, но и педагогическое мастерство, эрудицию и умение находить общий язык с детьми:
- Открытые уроки и занятия;
- Мастер-классы;
- Педагогическое интервью и решение профессиональных кейсов.
С напутственными словами к участникам конкурса обратились представители отдела образования. Они пожелали педагогам вдохновения, уверенности в своих силах и победы.