Муниципальный этап «Учитель года» и «Воспитатель года» стартовал в Псковском округе

В Псковском муниципальном округе стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» и «Воспитатель года России» 2026, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Фото: администрация Псковского муниципального округа

В этом году за звание лучших борются 7 участников в номинации «Учитель года» и 5 педагогов в номинации «Воспитатель года».

Как рассказали в администрации округа, конкурсантам предстоит продемонстрировать не только глубокие знания предмета, но и педагогическое мастерство, эрудицию и умение находить общий язык с детьми:

Открытые уроки и занятия;

Мастер-классы;

Педагогическое интервью и решение профессиональных кейсов.

С напутственными словами к участникам конкурса обратились представители отдела образования. Они пожелали педагогам вдохновения, уверенности в своих силах и победы.