День работника уголовно-исполнительной системы России отмечают в России

Ежегодно 12 марта отмечается профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, установленный Указом Президента РФ от 16 ноября 2010 года № 1433.

Дата для его учреждения была выбрана не случайно. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России, пишет calend.ru.

Но в действительности, начало наложения наказаний в Русском государстве за воровство, убийство, кражу, разбой, ложный донос приписывается 10-15 векам. Особенно суровые меры применялись к ворам — каждый мог убить вора, застав его на месте преступления.

«Судебники» 1497 и 1550 годов явились одними из первых законодательных актов в осуществлении политики наказаний российского централизованного государства. Документы свидетельствуют, что наказания приобретали все более жестокий и устрашающий население характер, система штрафов была заменена смертной казнью.

Первые шаги к созданию единой государственной системы управления местами заключения были сделаны в начале 19 века. В 1802 году в составе Министерства внутренних дел Российской империи была учреждена 4-я экспедиция, которая занималась вопросами управления тюрьмами и местами общественного призрения. В 1879 году в составе МВД было создано Главное тюремное управление (ГТУ), а в его составе — Тюремная инспекция, на которую возлагались обязанности по разработке проектов законодательных актов, проведению ревизий местных тюремных учреждений, руководству их деятельностью.

Уже в советское время в 1922 года в структуре Наркомата внутренних дел РСФСР было создано Главное управление местами заключения. В середине 1950-х годов исправительно-трудовые учреждения были переданы в структуру Министерства юстиции, а позднее — Министерства внутренних дел.

Поэтому, до 1998 года, сотрудники пенитенциарной системы, отмечали свой профессиональный праздник в день милиции 10 ноября, вместе с сотрудниками МВД. Но, в связи с реформированием государственной системы и переходом к демократическим формам управления, рядом документов был намечен переход уголовно-исполнительной системы в ведомство Министерства юстиции.

8 октября 1997 года Президент России Борис Ельцин издал Указ «О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации». Через год, 30 октября 1998 года, Правительство РФ приняло Постановление № 1254 «Вопросы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», которое стало завершающим этапом в процессе перехода системы исполнения уголовных наказаний из МВД России в Минюст России. 9 марта 2004 года, согласно указу Президента РФ Владимира Путина, Главное управление исполнения наказаний Минюста России было преобразовано в отдельную Федеральную службу исполнения наказаний РФ, подведомственную Министерству юстиции.

В настоящее время Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), подведомственная Минюсту России и созданная для исполнения наказаний и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осуждённых. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы создаются на территориях субъектов Российской Федерации. В систему УИС РФ входят свыше тысячи учреждений, в том числе исправительные и воспитательные колонии, колонии-поселения, тюрьмы, следственные изоляторы и исправительные центры.

Численность сотрудников уголовно-исполнительной системы России составляет около 224 тысяч человек. В задачи специалистов входит оградить законопослушное большинство от различных преступных посягательств и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан, в полноценное, здоровое общество. В структуре ведомства действуют восемь организаций высшего профессионального образования и два филиала, три института повышения квалификации, Научно-исследовательский институт ФСИН, Научно-исследовательский институт информационных технологий.

Профессиональный праздник работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации отмечается по всей стране. В этот день для сотрудников службы проходят различные торжественные мероприятия и праздничные концерты. Лучших работников награждают государственными и ведомственными наградами, поздравляют ветеранов службы и вспоминают всех тех сотрудников, кто погиб при исполнении служебного долга. Ведь не секрет, что их работа опасна и связана с риском для жизни.

Кстати, приказом ФСИН России № 855 от 10 ноября 2005 года была учреждена ведомственная медаль Федеральной службы исполнения наказаний России — медаль «Ветеран уголовно-исполнительной системы России».