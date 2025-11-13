Общество

Болид запечатлел псковский астроном над Мальским озером

Болид запечатлел над Мальским озером псковский астроном-любитель Петр Митрофанов, об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Не повезло с сиянием, зато повезло с другим. Наконец-то удалось "поймать" в кадр болид, да и еще и почти в Млечном Пути и с отражением в Мальском озере! Наверное, за всё время съемки этот один из наиболее ярких. Визуально был до минус 8 величины, был виден примерно 2 секунды, после вспышки было заметно его разделение на фрагменты», - поделился Петр Митрофанов.

Фото удалось сделать 14 ноября в 21.20.