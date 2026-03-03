 
Общество

В России вводятся новые ГОСТы на хлеб и чипсы

С 1 апреля вступает в силу обновлённый стандарт на хлеб из пшеничной муки, который отменяет правила, действовавшие ещё с 1986 года.

Главные новшества касаются внешности главного продукта. Теперь буханка не обязана быть строго прямоугольной — производителям официально разрешили выпускать подовый хлеб овальной формы. Исчезла и нижняя планка веса: если раньше стандарт требовал минимум полкило, то теперь можно печь буханки легче 500 граммов.

Это значит, что на полках появятся не только привычные кирпичики, но и маленькие, почти порционные батоны.

Временные рамки остались прежними: от печи до прилавка — не больше 10 часов. А вот прежнюю норму о том, что хлеб должен быть продан в течение суток, из документа убрали. Теперь это не рекомендация, а просто отсутствующая строка.

ГОСТ чётко прописывает, что можно класть в тесто. В списке — мука высшего, первого и второго сортов, дрожжи, соль, вода и сахар. Из добавок разрешены вещества для обработки муки, антиокислители и ферменты. Всё остальное — за рамками стандарта.

Новый документ — международный, но для производителей он скорее ориентир, чем приговор. Как и большинство ГОСТов, он становится обязательным только если на него ссылаются в законе или договоре.

Апрель вообще обещает быть щедрым на продуктовые стандарты. В этом же месяце в России впервые появится ГОСТ на картофельные чипсы. Там пропишут всё: от хруста до количества поломанных долек. Допустят даже 20% пластинок с пузырями и коричневыми бочками — теперь это не брак, а технологическая норма, пишет Vologda-poisk.ru.

