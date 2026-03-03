Александр Козловский: Студенческие отряды помогают молодежи понять, к чему лежит душа

Деятельность в студенческих отрядах может помочь молодежи определиться со своим будущим. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«В студотрядах ребята могут попробовать себя и не по своей основной специальности. И нередко именно такая практика помогает по-настоящему понять, к чему лежит душа. Бывает, что, поработав летом в строительном или производственном отряде, студент осознанно меняет профессиональный вектор — потому что нашёл дело, которое по-настоящему увлекло. Это честный путь к самоопределению, через реальный труд», - отметил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что студотряды задействованы в различных сферах деятельности: от больниц до археологических экспедиций.

«В отрядах — студенты самых разных специальностей. Летом они работают в больницах и диспансерах области, в детских лагерях, на стройках, в сервисных и транспортных проектах, участвуют в археологических экспедициях. Кто-то трудится в Псковской области, кто-то отправляется на крупные федеральные объекты в другие регионы страны. Для многих это первая серьезная работа, первый самостоятельный заработок и очень важный профессиональный опыт», - добавил депутат.

Отмечается, что активно развивается педагогическое направление — вожатые работают в ведущих детских центрах страны и показывают высокие результаты. Также сейчас формируются и производственные отряды, что, по мнению Александра Козловского, является важным шагом к подготовке квалифицированных кадров.