Жителям Псковской области доступен предзаказ на все модели Samsung Galaxy S26

Цифровая экосистема МТС сообщает о старте предзаказов на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S26 и на наушники Galaxy Buds4. Клиенты МТС получат скидку до 20 тыс. рублей в зависимости от модели и конфигурации смартфона.

МТС одной из первых в России представила Samsung Galaxy S26 широкой публике. Закрытый показ для журналистов прошёл в Москве одновременно с глобальной презентацией Samsung в Сан-Франциско. Кроме этого, интернет-пользователи могли наблюдать за специальной трансляцией от МТС в прямом эфире на сайте shop.mts.ru, а также в сообществе в ВКонтакте.

Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, небесно-голубом и фиолетовом цветах.

Стоимость Samsung Galaxy S26 в МТС в период предзаказа:

S26 12+256GB – 89 990 рублей;

S26 12+512GB – 104 990 рублей;

S26+ 12+256GB – 104 990 рублей;

S26+ 12+512GB – 119 990 рублей;

S26 Ultra 12+256GB – 124 990 рублей;

S26 Ultra 12+512GB – 144 990 рублей;

S26 Ultra 16+1TB – 189 990 рублей.

Предзаказ на новинки продлится до 6 марта. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк в размере 6% бонусами, а также выгода до 20 тыс. рублей.

Стоимость Samsung Galaxy Buds4 в МТС в период предзаказа:

Galaxy Buds4 – 14 490 рублей;

Galaxy Buds4 Pro – 19 990 рублей.

«Прошлогодний предзаказ на линейку S25 оказался самым высоким за последние три года – он превысил показатели 2024 года в пять раз. Мы ожидаем, что S26 с её улучшенными функциями продолжит эту тенденцию и станет одной из самых популярных новинок года», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Реклама: ПАО «МТС», ИНН 7740000076. Erid: 2SDnjehTPFP