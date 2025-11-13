Общество

Очередной этап операции «Чистое поколение – 2025» проходит в Псковской области

В период с 12 по 21 ноября на территории Псковской области проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью операции является профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также выявление, пресечение и раскрытие фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, повышение уровня осведомленности населения о последствиях незаконного потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В рамках операции сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления запланированы мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и на пропаганду здорового образа жизни.