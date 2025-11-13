Общество

В Пскове обновили информационные стенды о Великой Отечественной войне

Активисты и партнёры молодёжной организации «Вечевой Орден» обновили 12 щитов с информацией о событиях Великой Отечественной войны, сообщила заместитель руководителя молодежной организации «Вечевой орден» Екатерина Родина.

Эти стенды были разработаны и установлены к 65-летию Великой Победы активистами Студенческого правительства под руководством Александра Иванова при поддержке органов власти, Государственного архива страхового фонда и аудиовизуальных документов Псковской области, Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и лично Марины Сафроновой.

Каждый стенд содержит информацию о важных и трагических событиях, знаковых зданиях и героях, которые боролись с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации. Исторические материалы собирали студенты электромеханического и механико-машиностроительного факультетов Псковского государственного политехнического института. Данные также использовались для написания вопросов исторического ориентирования, которое прошло в Пскове в мае 2010-го года.