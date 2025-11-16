Общество

Псковский губернатор и премьер-министр Абхазии возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. ФОТО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Пскове 17 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В мероприятии также приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, глава города Пскова Борис Елкин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сенатор Совета Федерации Алексей Наумец, представители делегации Республики Абхазия, патриотические организации и другие почетные гости.

Мероприятие приурочено к открытию патриотического форума «Мы помним», который пройдет в период с 17 по 19 ноября в городе Пскове.