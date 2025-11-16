В Пскове состоялась церемония открытия V патриотического форума «Мы помним». ФОТО

В Городском культурном центре Пскова состоялась торжественная церемония открытия V Международного патриотического форума «Мы помним». Мероприятие, посвященное 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, собрало молодых активистов из Псковской области, Республики Беларусь и Республики Абхазия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Форум стал площадкой для тех, кто занимается сохранением исторической правды и патриотическим воспитанием. В течение трех дней, с 17 по 19 ноября, участники из поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и молодежных центров совместно с экспертами разработают проекты, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление связи между поколениями и народами.
Ключевым моментом церемонии открытия стала передача «Капсулы памяти» представителям Республики Абхазия. Внутри капсулы находится земля, собранная с мемориальных комплексов и воинских захоронений Псковской области, где покоятся уроженцы Абхазии, павшие в годы Великой Отечественной войны. Этот символический жест стал напоминанием о неразрывной связи братских народов, скрепленных общей историей и жертвой.
Участниками торжественной церемонии стали победители конкурса «Рожденное Знамя на Псковской земле» программы «Больше, чем путешествие» из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Псковской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской областей, а также города Санкт-Петербург. Программа реализуется на территории Псковской области с мая по декабрь этого года.
Открытие форума прошло в рамках рабочего визита в Псковскую область официальной делегации Республики Абхазия во главе с премьер-министром Владимиром Делбой. Визит проходит с 16 по 19 ноября и направлен на продолжение выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества, а также поддержки развития торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей между Абхазией и Россией.
Это событие стало логическим продолжением диалога, начатого в августе этого года, когда делегация Псковской области под руководством губернатора Михаила Ведерникова посетила с официальным визитом Республику Абхазия.
В программу визита абхазской делегации, помимо участия в форуме, вошло возложение цветов к мемориалу «Могила Неизвестного солдата», ряд рабочих встреч, в ходе которых подписали соглашение об установлении дружественных отношений муниципальным образованием «Город Псков» Псковской области и Гудаутским районом Республики Абхазия, а также рамочное соглашение между правительством Псковской области и правительством Республики Абхазия. Также запланировано открытие выставки картин из Каманского монастыря и посещение регионального Дома молодежи.