В Пскове состоялась церемония открытия V патриотического форума «Мы помним». ФОТО

В Городском культурном центре Пскова состоялась торжественная церемония открытия V Международного патриотического форума «Мы помним». Мероприятие, посвященное 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, собрало молодых активистов из Псковской области, Республики Беларусь и Республики Абхазия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Форум стал площадкой для тех, кто занимается сохранением исторической правды и патриотическим воспитанием. В течение трех дней, с 17 по 19 ноября, участники из поисковых отрядов, военно-патриотических клубов и молодежных центров совместно с экспертами разработают проекты, направленные на сохранение исторической памяти и укрепление связи между поколениями и народами.

«Жители Псковской области бережно хранят историю Великой Отечественной войны. По всему региону расположено порядка более 800 братских могил, в которых захоронено более 540 тысяч человек, и, разумеется, среди них есть уроженцы со всех уголков нашей страны. Именно поэтому сюда, в Псков, уже пятый год из разных регионов и стран приезжают юнармейцы, волонтеры поисковых и военно-патриотических отрядов. В этом году впервые участниками форума стали наши друзья, Республика Абхазия, спасибо, что такое внимание уделяете нашему сотрудничеству и сохранению нашей общей памяти, истории и культуры. Также здесь присутствует делегация из Республики Беларусь. Сегодня в память о бойцах Великой Отечественной войны будет передана капсула памяти. Пусть этот священный символ хранит нашу общую историю и вечную дружбу», - выступил на открытии губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ключевым моментом церемонии открытия стала передача «Капсулы памяти» представителям Республики Абхазия. Внутри капсулы находится земля, собранная с мемориальных комплексов и воинских захоронений Псковской области, где покоятся уроженцы Абхазии, павшие в годы Великой Отечественной войны. Этот символический жест стал напоминанием о неразрывной связи братских народов, скрепленных общей историей и жертвой.





Участниками торжественной церемонии стали победители конкурса «Рожденное Знамя на Псковской земле» программы «Больше, чем путешествие» из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Псковской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской областей, а также города Санкт-Петербург. Программа реализуется на территории Псковской области с мая по декабрь этого года.

Открытие форума прошло в рамках рабочего визита в Псковскую область официальной делегации Республики Абхазия во главе с премьер-министром Владимиром Делбой. Визит проходит с 16 по 19 ноября и направлен на продолжение выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества, а также поддержки развития торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей между Абхазией и Россией.

Это событие стало логическим продолжением диалога, начатого в августе этого года, когда делегация Псковской области под руководством губернатора Михаила Ведерникова посетила с официальным визитом Республику Абхазия.

В программу визита абхазской делегации, помимо участия в форуме, вошло возложение цветов к мемориалу «Могила Неизвестного солдата», ряд рабочих встреч, в ходе которых подписали соглашение об установлении дружественных отношений муниципальным образованием «Город Псков» Псковской области и Гудаутским районом Республики Абхазия, а также рамочное соглашение между правительством Псковской области и правительством Республики Абхазия. Также запланировано открытие выставки картин из Каманского монастыря и посещение регионального Дома молодежи.