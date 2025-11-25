Для чего нужна профессиональная гигиена полости рта, рассказали псковские стоматологи

Профессиональная гигиена полости рта — это процедура снятия зубных отложений. Нередко возникает вопрос, зачем нужно приходить к врачу, если можно просто тщательно чистить зубы дома. Ответ на него дали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.
Профессиональная гигиена необходима для глубокого очищения полости рта. Основная цель — снятие мягкого налёта, пигментированного налёта и зубного камня. Тем самым обеспечивается удаление патогенных микроорганизмов из полости рта, снижается риск развития кариеса и заболеваний дёсен.
Плюсы профессиональной гигиены:
Профгигиена может быть как самостоятельным этапом лечения, так и подготовкой к процедурам отбеливания, реминерализации, удаления зубов, имплантации, ортопедическому или ортодононтическому лечению.
Профгигиену нельзя выполнять, если человек болеет ОРВИ или в полости рта выявлен стоматит.
Профессиональная гигиена полости рта — комплексная процедура, которая включает несколько этапов:
Только совместными усилиями врача-стоматолога и пациента можно достичь желаемого результата — сохранить зубы и дёсны в здоровом состоянии. Регулярное удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений снижает риск развития стоматологических заболеваний, заключили стоматологи.