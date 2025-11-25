Общество

Для чего нужна профессиональная гигиена полости рта, рассказали псковские стоматологи

Профессиональная гигиена полости рта — это процедура снятия зубных отложений. Нередко возникает вопрос, зачем нужно приходить к врачу, если можно просто тщательно чистить зубы дома. Ответ на него дали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Зачем проводят профессиональную гигиену?

Профессиональная гигиена необходима для глубокого очищения полости рта. Основная цель — снятие мягкого налёта, пигментированного налёта и зубного камня. Тем самым обеспечивается удаление патогенных микроорганизмов из полости рта, снижается риск развития кариеса и заболеваний дёсен.

Плюсы профессиональной гигиены:

эстетический — эмаль становится светлее на 1–2 тона;

психологический — человеку комфортнее улыбаться и общаться;

финансовый — предупреждает развитие кариеса;

временной — на плановый осмотр и гигиену требуется меньше времени, чем на лечение кариеса.

Профгигиена может быть как самостоятельным этапом лечения, так и подготовкой к процедурам отбеливания, реминерализации, удаления зубов, имплантации, ортопедическому или ортодононтическому лечению.

Профгигиену нельзя выполнять, если человек болеет ОРВИ или в полости рта выявлен стоматит.

Профессиональная гигиена полости рта — комплексная процедура, которая включает несколько этапов:

Осмотр состояния зубов и слизистой оболочки рта. Окрашивание поверхностей зубов индикаторами налёта. Снятие пигментированного и мягкого налёта аппаратом Air-flow. Это швейцарская разработка, в основе которой чистка направленным потоком воды, воздуха и порошка-абразива. Ультразвуковая чистка. Выполняется с помощью ультразвукового скейлера, который излучает волны разной амплитуды и частоты. Если у человека чувствительные зубы, этот этап профессиональной гигиены проводится под местной анестезией. Полирование поверхностей зубов. Зуб становится идеально гладким, что в дальнейшем уменьшает риск образования зубного камня и закрепления налёта. Для процедуры используют специальные щёточки, мягкие резиновые головки и полировочные пасты. Для межзубных промежутков используют полировочные полоски, штрипсы.

Подбор средств для индивидуальной гигиены полости рта и обучение

Только совместными усилиями врача-стоматолога и пациента можно достичь желаемого результата — сохранить зубы и дёсны в здоровом состоянии. Регулярное удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений снижает риск развития стоматологических заболеваний, заключили стоматологи.