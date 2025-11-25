Общество

Рекомендации по лечению зубов во время беременности дали псковские стоматологи

Беременность является особым периодом в жизни женщины, сопровождающимся значительными изменениями в организме. Одним из аспектов здоровья, заслуживающим особого внимания, является состояние ротовой полости. Гормональные изменения, повышение уровня прогестерона и эстрогенов влияют на десны, делая их более чувствительными и склонными к воспалению. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Почему важно следить за зубами во время беременности?

Во время вынашивания ребенка организм матери испытывает повышенную нагрузку, что отражается на состоянии зубов и десен. Основные проблемы, возникающие в этот период:

Повышенная чувствительность десен.

Развитие гингивита, вызванного гормональными колебаниями.

Склонность к кариесу, обусловленная изменением состава слюны и увеличением потребления углеводов.

Забота о гигиене полости рта имеет важное значение для предотвращения осложнений, включая преждевременные роды и низкий вес новорожденного.

Лечение зубов во время беременности

Многие будущие мамы задаются вопросом, можно ли лечить зубы во время беременности. Ответ однозначный: да, лечение возможно и даже рекомендовано. Однако существуют некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:

Первый триместр : рекомендуется избегать стоматологических процедур, кроме экстренных случаев.

: рекомендуется избегать стоматологических процедур, кроме экстренных случаев. Второй триместр : возможное время для планового лечения зубов.

: возможное время для планового лечения зубов. Третий триместр: процедуры возможны, но требуют особой осторожности и минимизации стресса.

Что делать, если внезапно заболел зуб?

Зубная боль во время беременности может стать серьезным испытанием. Вот несколько рекомендаций, которые помогут справиться с ситуацией:

Обратитесь к врачу-стоматологу. Не откладывайте визит, особенно если боль сильная или сопровождается отеком.

Следите за гигиеной полости рта. Регулярная чистка зубов и использование зубной нити помогут предотвратить развитие инфекции.

Избегайте продуктов, раздражающих десны, таких как кислые фрукты и сладости.

Как подготовиться к визиту к стоматологу?

Перед походом к стоматологу стоит сообщить врачу о своей беременности и сроке. Это позволит специалисту выбрать наиболее безопасный метод лечения и минимизировать риски для мамы и малыша.