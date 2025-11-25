Рекомендации по лечению зубов во время беременности дали псковские стоматологи

Беременность является особым периодом в жизни женщины, сопровождающимся значительными изменениями в организме. Одним из аспектов здоровья, заслуживающим особого внимания, является состояние ротовой полости. Гормональные изменения, повышение уровня прогестерона и эстрогенов влияют на десны, делая их более чувствительными и склонными к воспалению. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.
Во время вынашивания ребенка организм матери испытывает повышенную нагрузку, что отражается на состоянии зубов и десен. Основные проблемы, возникающие в этот период:
Забота о гигиене полости рта имеет важное значение для предотвращения осложнений, включая преждевременные роды и низкий вес новорожденного.
Многие будущие мамы задаются вопросом, можно ли лечить зубы во время беременности. Ответ однозначный: да, лечение возможно и даже рекомендовано. Однако существуют некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:
Зубная боль во время беременности может стать серьезным испытанием. Вот несколько рекомендаций, которые помогут справиться с ситуацией:
Перед походом к стоматологу стоит сообщить врачу о своей беременности и сроке. Это позволит специалисту выбрать наиболее безопасный метод лечения и минимизировать риски для мамы и малыша.