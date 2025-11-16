Общество

Псковские профсоюзы помогли медсестре уйти на досрочную пенсию

Псковский облсовпроф помог медицинскому работнику отстоять досрочную пенсию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению медицинского работника к отделению Фонда пенсионного и социального страхования России по Псковской области (сегодня - отделение Социального фонда России - ред.).

Медицинский работник просил суд обязать отделение включить в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в льготном исчислении как 1 год работы за 1 год и 6 месяцев период с 13 марта 1992 года по 15 апреля 1993 года, когда она работала в должности медицинской сестры хирургического отделения больницы. Также требовалось обязать отделение назначить досрочную страховую пенсию по старости в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 30 федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ с даты возникновения права.

По результатам рассмотрения искового заявления, изучения представленных сторонами доказательств и доводов представителей сторон суд вынес решение об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде, по ходатайству Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения, оказывал заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний.