Общество

Александр Козловский: Великолукский опыт реабилитации участников СВО может быть тиражирован по всей стране

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел встречу с активом великолукского отделения «Молодой гвардии». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

Встреча была приурочена к 20-летию молодежного крыла партии «Единая Россия». «За этими цифрами стоит реальная работа и сильная команда», - подчеркнул парламентарий.

Александр Козловский отметил, что молодежное объединение активно расширяет свои ряды, проводя мероприятия в школах, колледжах и вузах. В «Молодую гвардию» вступили школьники, студенты, работающая молодежь и индивидуальные предприниматели. По словам секретаря регионального отделения, такой состав делает команду динамичной и живой.

Депутат также сообщил, что молодогвардейцы помогают партии, участвуют в проектах и проводят собственные инициативы, уделяя внимание поддержке старшего поколения. Он выделил проект «СВОй ритм», представленный Анной Полыниной на Всероссийском образовательном слете «Молодой гвардии» в Москве.

«Проект вызвал интерес у коллег из других регионов. Значит, великолукский опыт реабилитации участников СВО может быть тиражирован по всей стране», - предположил Александр Козловский.

В ходе встречи депутат ответил на вопросы участников и пригласил их посетить Госдуму для ознакомления с работой парламента. Он поздравил именинников Анну Полынину и Кирилла Калинина, а также вручил благодарственное письмо Егору Быстрову «за большой вклад, труд и активность».

Александр Козловский поблагодарил молодых людей: «Молодёжь Великих Лук – это энергия, ответственность и желание менять свой город к лучшему. Спасибо ребятам за разговор и за работу!»