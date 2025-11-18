Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на треть за минувшую неделю

Случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Псковской области демонстрируют резкий рост. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с 10 по 16 ноября в регионе было зарегистрировано 2892 случая ОРВИ. Этот показатель на 34% превышает уровень предыдущей недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Более 60% всех заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Их доля в общей структуре заболеваемости составила 60,9%. В городе Пскове зарегистрировано 1223 случая ОРВИ, или 42,3% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 11 человек с симптомами ОРВИ, что на 11 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись респираторные вирусы негриппозной этиологии. В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты пять классов в пяти школах, две группы в дошкольном учреждении.

Роспотребнадзор напоминает, что для защиты от гриппа и его тяжелых последствий необходимо успеть сделать прививку. Вакцинация остается самым эффективным способом формирования иммунитета и защиты уязвимых групп населения.

Для защиты от ОРВИ следует соблюдать и общие меры профилактики: