В Пскове продлен сбор помощи для животных приюта «Лесопилка»

В Пскове продолжается благотворительная акция по сбору помощи для подопечных зооприюта «Лесопилка». Инициатором сбора выступил Ресурсный центр «Добро.рф», который принимает корма, медикаменты и другие необходимые вещи для хвостатых обитателей приюта до 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».
Фото: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»
Как сообщили организаторы, горожане уже активно откликаются на призыв о помощи и приносят целые мешки с гостинцами для кошек и собак. Для всех, кто хочет присоединиться, уже есть список самого необходимого:
Руководитель также рассказала, что 20 ноября в школе №17 в Пскове пройдет мастер-класс по изготовлению игрушек для животных, которые тоже отвезут в приют.
Принести помощь для животных можно по будням с 09:00 до 18:00 по адресу: город Псков, улица Конная, дом 2 (Дом Молодежи).