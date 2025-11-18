Общество

В Пскове продлен сбор помощи для животных приюта «Лесопилка»

В Пскове продолжается благотворительная акция по сбору помощи для подопечных зооприюта «Лесопилка». Инициатором сбора выступил Ресурсный центр «Добро.рф», который принимает корма, медикаменты и другие необходимые вещи для хвостатых обитателей приюта до 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Как сообщили организаторы, горожане уже активно откликаются на призыв о помощи и приносят целые мешки с гостинцами для кошек и собак. Для всех, кто хочет присоединиться, уже есть список самого необходимого:

Корм: сухой и влажный для кошек и собак;

Крупы: гречка, рис, пшено, макароны;

Консервы;

Предметы быта: поводки, ошейники, игрушки, старые одеяла и покрывала;

Медицина: бинты, вата, перекись водорода, хлоргексидин, панкреатин.

«Каждый принесенный пакет корма или старое одеяло — это проявление человечности к тем, кто не может позаботиться о себе сам. Когда люди объединяются ради помощи животным, они учатся сопереживать, брать на себя заботу, видеть ценность каждой жизни. Для приюта это реальная возможность продолжать работу, а для нас — шанс стать добрее и внимательнее к окружающему миру. Не оставайтесь в стороне: даже маленький вклад способен сделать чью‑то жизнь лучше — в данном случае жизнь четвероногого друга, который очень ждет нашей поддержки», – подчеркнула руководитель ресурсного центра «Добро.рф» Псковской области Алина Корныльева.

Руководитель также рассказала, что 20 ноября в школе №17 в Пскове пройдет мастер-класс по изготовлению игрушек для животных, которые тоже отвезут в приют.

Принести помощь для животных можно по будням с 09:00 до 18:00 по адресу: город Псков, улица Конная, дом 2 (Дом Молодежи).