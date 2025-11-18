Пассажиры поездов стали реже нарушать запрет на курение

Пассажиры поездов дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» (дочерняя РЖД) стали реже нарушать запрет на курение, сообщил генеральный директор компании Владимир Пястолов.
Если пассажиры нарушают запрет на курение в поездах, начальник поезда вызывает сотрудников полиции, которые привлекают курильщика к административной ответственности, пояснил регламент действий глава ФПК, пишет РИА Новости.
«Отмечу, что благодаря профилактической работе, проводимой совместно с сотрудниками правоохранительных органов, количество нарушений пассажирами запрета на курение в поездах неуклонно снижается. По сравнению с 2024 годом (по данным за 10 месяцев 2025 года — ред.) таких случаев фиксируется на треть меньше», — сказал Владимир Пястолов.