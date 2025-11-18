Общество

Испорченную вандалами памятную табличку в Стругах Красных заменят на огнеупорную

Волонтеры ресурсного центра «Добро.рф» Псковской области приступили к восстановлению памятной таблички, оскверненной вандалами в поселке Струги Красные. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив», испорченная табличка уже демонтирована, для изготовления новой размещен заказ. Замена произойдет в ближайшее время.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив

Напомним, что неизвестные совершили акт вандализма, сожгли информационную табличку, установленную у памятного креста на берегу озера Песчаное. Она была посвящена памяти земляков, погибших от рук фашистских карателей.

Это место обладает особой исторической значимостью для всего района. В 1941 году на берегу озера Песчаное, которое нацисты выбрали для первой казни в поселке, был произведен массовый расстрой мирных жителей.

