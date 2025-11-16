Общество

Испорченную вандалами памятную табличку восстановят в Стругах Красных

В ближайшее время активисты Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы совместно с Ресурсным центром добро.рф Псковской области приступят к восстановлению памятной таблички на месте трагических событий, произошедших в поселке Струги Красные. Неизвестные совершили акт вандализма, сожгли табличку, установленную у памятного креста на берегу озера Песчаное, в честь земляков, погибших от рук фашистских карателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

Данное место имеет особую историческую значимость: в 1941 году на берегу озера Песчаное, выбранном нацистами для первой казни в поселке, был произведен массовый расстрел мирных жителей. Жертвами жестокой расправы стали: Бардин Н.М., Григорьев Д.Т., Дроздов Л., Кривошеин К.Н., Кузьмин Т., Лебедев, Пухов В.В., Румянцев Н.И., Самойлов М.М., Срезневский И.А. и Ямщиков А.И.

Сожжение памятной таблички стало оскорблением памяти жертв нацизма и актом неуважения к истории. Волонтерский корпус 80-летия Победы, чья миссия направлена на сохранение исторической памяти и увековечивание подвига советского народа, незамедлительно откликнулся на произошедшее.