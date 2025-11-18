Общество

Проекты областного бюджета и территориального ФОМС обсудил социальный комитет Собрания

С заседания комитета по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха стартовало парламентское обсуждение проектов трёхлетних бюджетов Псковской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов» представила заместитель губернатора — министр финансов Татьяна Баринова. Согласно первоначальному варианту проекта, доходы областного бюджета в 2026 году запланированы в объёме 68 млрд 243 млн 582 тыс. рублей, расходы — 70 млрд 956 млн 818 тыс. рублей. Общий объём доходов консолидированного бюджета составит 78 млрд 50 млн 700 тыс. рублей, что почти на 10,6 млрд рублей превышает показатель текущего года.

Финансист отметила устойчивую динамику роста налоговых и неналоговых доходов, а также отдельно остановилась на динамике социальных расходов, которые находятся под особым контролем губернатора и депутатов.

«В 2026 году фонд оплаты труда увеличится более чем на 2 млрд рублей», — привела одну из ключевых цифр вице-губернатор. Также она анонсировала предстоящую индексацию социальных выплат, размер которой, по её словам, будет озвучен губернатором Михаилом Ведерниковым в ходе ежегодного бюджетного послания.

Традиционно при рассмотрении бюджетного вопроса на заседание комитета были приглашены руководители всех профильных министерств. По просьбе Игоря Дитриха каждый из министров кратко прокомментировал запланированное на следующий год бюджетное финансирование своей сферы.

По утверждению руководителей исполнительных органов, средства на реализацию социальных обязательств и государственных программ заложены в объёме, достаточном для обеспечения текущих задач, а в ряде направлений — даже с увеличением. Например, заместитель министра здравоохранения Денис Иванов сообщил о росте расходов на привлечение медицинских кадров в регион: на эти цели в проекте бюджета предусмотрено 172 млн рублей.

Этот вопрос особенно заинтересовал вице-спикера Игоря Дитриха, который напомнил о готовящихся изменениях в федеральном законодательстве, в том числе о введении практики наставничества для молодых медиков. Парламентарий поинтересовался, заложены ли в связи с этим дополнительные бюджетные средства на следующий год. Министр финансов Татьяна Баринова констатировала, что пока такие расходы не учтены, но пообещала проработать этот вопрос ко второму чтению.

Заместитель председателя комитета Елена Даньшова задала вопрос министру туризма Псковской области Марине Егоровой о расширении гостиничного фонда в связи с ежегодным ростом туристического потока. По словам министра, потребность региона составляет 2 800 номеров, и наращивание номерного фонда идёт хорошими темпами во всех ценовых категориях.

Депутат Анастасия Повторейко обратилась к врио министра спорта Галине Овсовой с вопросом о перспективах ремонта псковского бассейна «Барс». Руководитель ведомства сообщила, что выделение средств на эти цели обсуждается губернатором Михаилом Ведерниковым на федеральном уровне: прорабатывается возможность масштабной реконструкции всего спортивного комплекса.

Выслушав выступления всех министров, а также заключения Счётной палаты, прокуратуры и правового управления Собрания, члены комитета большинством голосов рекомендовали принять законопроект в первом чтении. Депутаты от оппозиционных фракций заявили о намерении не поддерживать проект областного бюджета.

Отдельно на заседании был рассмотрен проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. С докладом выступила директор фонда Валентина Альбова. Она представила параметры бюджета на следующий год, уточнив, что эти цифры будут скорректированы за счёт распределения 5-процентного резерва.

«Ко второму чтению доходы и расходы территориального фонда будут увеличены до 13 млрд 592,3 млн рублей. По сравнению с 2025 годом финансирование возрастёт почти на 900 млн рублей», — отметила Валентина Альбова. Члены комитета поддержали законопроект. Помимо вопросов финансового обеспечения программы ОМС, депутаты рассмотрели поправки в действующий бюджет фонда, в основном связанные с перераспределением средств.

В ходе обсуждения Игорь Дитрих обратил внимание на недостаточно высокие показатели выполнения программы репродуктивного здоровья и диспансеризации населения. Министр здравоохранения региона Марина Гаращенко согласилась с такой оценкой, отметив, что проблема характерна не только для Псковской области.

«Если на законодательном уровне потребуются какие-то решения, предложения с нашей стороны есть», — подчеркнул вице-спикер, обозначив готовность депутатского корпуса к конструктивной работе.

Кроме того, на заседании комитета был рассмотрен отчёт о деятельности Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Перед завершением полномочий действующего состава молодые парламентарии рассказали о проделанной работе: участии в законотворчестве, реализации социальных и патриотических инициатив, проведении образовательных и дискуссионных проектов, а также межрегиональном и международном сотрудничестве.