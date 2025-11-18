Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о работе над проектом областного бюджета на 2026 год и плановый период, об итогах муниципальной реформы и процессах в региональном здравоохранении.

Можно ли назвать бюджет-2026 бюджетом развития? Оправдываются ли надежды на то, что реализация муниципальной реформы в Псковской области сделает работу органов местного самоуправления более эффективной и создаст дополнительные возможности для развития территорий? Планирует ли областное Собрание вернуться к обсуждению темы преобразований в сфере здравоохранения?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.