Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Культурный код» крылатые выражения
где подают лучший завтрак
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Работа в «Россети Северо-Запад»
Завершается строительство «Надвратного дома»
Господин Рейтингомер
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
вопросы о муниципальной реформе
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Общество 18.11.2025 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря 19.11.2025 16:440 Роскачество выявило несоответствия в фарше Великолукского мясокомбината 19.11.2025 16:130 Атлас здоровья. ЛОНГРИД 19.11.2025 16:100 Алексей Севастьянов: Человеческий труд, конечно же, должен быть оценен 19.11.2025 15:230 Изменятся границы участков мировых судей Псковского и Островского округов 19.11.2025 15:090 ПЛН запускает онлайн-конференцию, посвященную итогам муниципальной реформы
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Изменятся границы участков мировых судей Псковского и Островского округов

19.11.2025 15:23|ПсковКомментариев: 0

Границы судебных участков в Псковском и Островском муниципальных округах планируют пересмотреть в связи с принятием муниципальной реформы. Данные изменения рассмотрели депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом предлагается изменить описание границ судебных участков мировых судей Псковского и Островского округов, поскольку после муниципальной реформы сельские поселения Псковского района и межселенная территория — территория Залитских островов, а также сельские поселения Островского района утрачивают статус муниципальных образований.

Границы судебного участка №21:

  • дополняются улицами Клавдии Федоровой, Новая Луговая, Псковская, 3-й танковой дивизии, переулком Порховский, кварталом 3 Остров, территориями гк номер 1, гк номер 2, гк номер 3, гк номер 5, гк номер 6, гк номер 7;
  • улица С. Перовской приводится в соответствие со сведениями, содержащимися в ФИАС; домовладения ДУ № 1, радиорелейная станция исключаются из границ судебного участка в связи с отсутствием в ФИАС;
  • подразделения войсковой части 35600, войсковая часть 12967 исключаются из границ в связи с прекращением деятельности;
  • сельские поселения «Воронцовская волость» и «Островская волость» заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений. 

Границы судебного участка №22:

  • дополняются улицей Апакидзе, переулком 5-й Симанский, территориями гк номер 4, гк номер 8;
  • войсковые части 56138, 62203, 81310, 62751, 60066, 25504, 87244 исключаются из границ в связи с прекращением деятельности;
  • сельские поселения «Бережанская волость» и «Горайская волость» заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений. 

В границах судебного участка №24:

  • сельские поселения «Завеличенская волость», «Карамышевская волость», «Краснопрудская волость», «Ядровская волость» заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений;
  • в соответствии с письмом председателя Псковского районного суда от 26.08.2025 № 303 с целью равномерного распределения нагрузки между судебными участками сельское поселение «Торошинская волость» исключается из границ судебного участка №24;

В границах судебного участка №37:

  • сельские поселения «Ершовская волость», «Логозовская волость», «Писковичская волость», «Середкинская волость», «Тямшанская волость» и межселенная территория — территория Залитских островов (о. им. Залита, о. Талабанец, о. им. Белова), заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений;
  • в соответствии с письмом председателя Псковского районного суда от 26.08.2025 № 303 с целью равномерного распределения нагрузки между судебными участками населенные пункты, находящиеся в составе преобразованного сельского поселения «Торошинская волость», включаются в границы судебного участка № 37.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов бюджета Псковской области. 

«Этот закон писали на год или два?» — поинтересовался председатель законодательного комитета Собрания Алексей Севастьянов.

«Надеюсь, что надолго», — ответила министр юстиции Псковской области Марина Чамкина.

«Если писали надолго, то нужно было поглубже копнуть в историю земли Псковской. Мне лично не нравится закон. Определение границ описано так, будто мы ждали гулящих монахов, и они сказали, где это находится», — высказал возмущения Алексей Севастьянов.

«К сожалению, поскольку мы привязаны к территориальному устройству, это большая проблема, которая не может решиться за один раз. Я имела в виду, что границы определены, а наименования могут поменяться. Границы в целом определены. Этот закон мы принимаем для граждан, чтобы они понимали, куда им обратиться. Как только будут переименованы улицы и населенные пункты, это повлечет соответствующие изменения», — ответила Марина Чамкина.
«Шикарное изменение. В этом году занялись. В следующем году займемся дублирующими названиями. Это признание собственного бессилия, на мой взгляд. Коллеги, честное слово, эта тема для меня очень больная. Мы не можем привести в порядок. Понятно, что нам это досталось в наследство, но этим надо заниматься, но писать "бывшее". Целое поколение вырастет, и им будут рассказывать. Мы не можем писать в законе "бывшее". Там у нас опушка, а здесь бывшая улица. Наш могучий русский язык не нашел других каких-то слов для описания системы координат? Принимаем мы это только потому, что вы сказали, что так будет удобно населению», — подытожил Алексей Севастьянов.

Проект закона поддержан. 

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания.
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 77 человек
19.11.2025, 16:440 Роскачество выявило несоответствия в фарше Великолукского мясокомбината 19.11.2025, 16:380 Игорь Дитрих о выборах глав округов: Похоже, у оппозиции практически закончились ресурсы 19.11.2025, 16:280 «Космические» остановки появились на улицах Калуги 19.11.2025, 16:250 На станции Дно задержаны двое мужчин, на ходу сливших топливо из тепловоза
19.11.2025, 16:180 Журналиста Дениса Камалягина* в Пскове приговорили к тюремному сроку 19.11.2025, 16:130 Атлас здоровья. ЛОНГРИД 19.11.2025, 16:100 Алексей Севастьянов: Человеческий труд, конечно же, должен быть оценен 19.11.2025, 16:020 СК проведет проверку по факту осквернение таблички в Стругах Красных
19.11.2025, 15:330 На Ганзейские дни 2028 года в Псков хотят пригласить партнеров из Китая и Белоруссии 19.11.2025, 15:320 До фонаря 19.11.2025, 15:230 Изменятся границы участков мировых судей Псковского и Островского округов 19.11.2025, 15:090 ПЛН запускает онлайн-конференцию, посвященную итогам муниципальной реформы
19.11.2025, 15:080 Кристина Кобызь: Цены на гостиницы в Пскове зависят от сезона и уровня сервиса 19.11.2025, 14:550 Приставы арестовали автомобиль псковича за крупный долг по алиментам 19.11.2025, 14:530 В Устав Псковской области внесут поправки для укрепления единства публичной власти 19.11.2025, 14:480 В рамках общественного обсуждения бюджета Псковской области поступило 32 вопроса
19.11.2025, 14:360 Псковичей приглашают на работу в филиал «Россети Северо-Запад» 19.11.2025, 14:300 Суд продлил арест великолучанину, обвиняемому в контрабанде сигарет 19.11.2025, 14:250 Бюджетный комитет рекомендовал принять областной бюджет в первом чтении и создать согласительную комиссию 19.11.2025, 14:180 В преддверии зимы количество лебедей в Изборске увеличилось
19.11.2025, 14:170 Виртуальные секретари больше работают летом – МегаФон 19.11.2025, 14:052 Исчезнувший в Пскове барсик-судья находится на плановом техническом обслуживании 19.11.2025, 14:000 Первые новоселы дали оценку псковского ЖК бизнес-класса «Пушкин» 19.11.2025, 13:450 Фотофакт: Барсик исчез с пьедестала у Псковского областного суда
19.11.2025, 13:280 Два придорожных отеля построят рядом с Псковом 19.11.2025, 13:240 ИТ-холдинг Т1: Ожидание, что нейросети «уволят» программистов, остается мифом 19.11.2025, 13:230 Пять новых званий заслуженных работников хотят учредить в Псковской области 19.11.2025, 13:150 Фотофакт: Лебедя заметили на реке Великой в Пскове
19.11.2025, 13:120 В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход 19.11.2025, 13:080 Александр Братчиков поблагодарил правительство за оперативную подготовку проекта бюджета 19.11.2025, 13:041 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом 19.11.2025, 12:530 Суд оштрафовал женщину за серию краж из псковского ТДЦ Fjord Plaza
19.11.2025, 12:510 Проекты областного бюджета и территориального ФОМС обсудил социальный комитет Собрания 19.11.2025, 12:450 Туристы в основном задерживаются в Пскове на 2 ночи — Кристина Кобызь 19.11.2025, 12:340 Интерактив: Зима не застала Псков врасплох 19.11.2025, 12:310 Псковский суд изменил приговор по делу об организации незаконного въезда в РФ граждан Украины
19.11.2025, 12:240 Дефекты научной детской площадки на Завеличье просят устранить по гарантии через суд  19.11.2025, 12:160 Налоговые льготы для псковских семей с детьми-инвалидами станут предоставлять беззаявительно 19.11.2025, 12:100 Объекты на Запсковье сдаем досрочно и в соответствии с проектом — застройщик 19.11.2025, 12:090 «Придумано и сделано в России»: стул-модуль Roar
19.11.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Рождество начинается здесь» 19.11.2025, 12:050 Студенты псковских колледжей смогут посещать экскурсии за счет региона 19.11.2025, 11:490 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении 19.11.2025, 11:450 Округам Псковской области планируют с 1 января дать право назначать выплаты за классное руководство
19.11.2025, 11:390 Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября 19.11.2025, 11:380 Диспансеризацию и медпомощь гостям из других регионов обсудили в Собрании  19.11.2025, 11:280 GURAVI: откройте для себя новые вкусы утреннего меню 19.11.2025, 11:260 Названо количество неработающих в Псковской области
19.11.2025, 11:200 Испорченную вандалами памятную табличку в Стругах Красных заменят на огнеупорную 19.11.2025, 11:120 Зарплаты врачей и наращивание номерного фонда обсудили в соцкомитете Собрания 19.11.2025, 11:000 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Анастасия Емельянова 19.11.2025, 10:530 Юбилейный концерт Оркестра русских народных инструментов состоится в Пскове
19.11.2025, 10:450 Коммунальные службы Великих Лук ликвидируют последствия снегопада 19.11.2025, 10:381 Символический ключ от ЖК «Пушкин» в Пскове получил «самый юный новосел» 19.11.2025, 10:360 «Беседка»: «Рождество начинается здесь» 19.11.2025, 10:210 Профессору ПсковГУ Анатолию Филимонову присвоено звание заслуженного работника высшей школы РФ
19.11.2025, 10:160 Только 30% работающих псковичей используют все дни отпуска до конца года — опрос 19.11.2025, 10:000 Власти Великих Лук: Растет доля предпринимателей, занимающихся изготовлением продукции 19.11.2025, 09:420 Россиянина оштрафовали за опубликованные 10 лет назад картинки с сатаной 19.11.2025, 09:300 «Культурный код»: как крылатые выражения возвращают интерес к литературе в современном образовании
19.11.2025, 09:150 Скорректированные условия программы «Сельская ипотека» обсудили в Пскове 19.11.2025, 09:150 Пассажиры поездов стали реже нарушать запрет на курение 19.11.2025, 09:090 Стартует всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада» 19.11.2025, 09:040 Застройщик раскрыл секрет названия жилого комплекса бизнес-класса «Пушкин» в Пскове
19.11.2025, 08:580 Женщины в Псковской области спят более трети суток — статистика 19.11.2025, 08:400 Эксперты рассказали, могут ли уволить за сон на работе 19.11.2025, 08:200 В России хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому 19.11.2025, 08:000 Аналитики назвали среднюю стоимость наборов новогодних украшений
19.11.2025, 07:300 День женского предпринимательства отмечают 19 ноября 19.11.2025, 07:030 Международный мужской день празднуют 19 ноября 18.11.2025, 23:040 Великие Луки примут Чемпионат России по воздухоплаванию в 2026 году 18.11.2025, 22:391 Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
18.11.2025, 22:000 В Госдуме назвали способы снизить смертность на российских дорогах 18.11.2025, 21:420 Жителю Плюсского района, угрожавшему ножом пенсионеру, назначат принудительное лечение 18.11.2025, 21:200 Не запрет, а выбор: Как растительная диета влияет на организм и кому нужна осторожность 18.11.2025, 21:000 Урок мужества в спецназе: псковские школьники побывали в гостях у «Зубра»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru