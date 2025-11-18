Общество

Изменятся границы участков мировых судей Псковского и Островского округов

Границы судебных участков в Псковском и Островском муниципальных округах планируют пересмотреть в связи с принятием муниципальной реформы. Данные изменения рассмотрели депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проектом предлагается изменить описание границ судебных участков мировых судей Псковского и Островского округов, поскольку после муниципальной реформы сельские поселения Псковского района и межселенная территория — территория Залитских островов, а также сельские поселения Островского района утрачивают статус муниципальных образований.

Границы судебного участка №21:

дополняются улицами Клавдии Федоровой, Новая Луговая, Псковская, 3-й танковой дивизии, переулком Порховский, кварталом 3 Остров, территориями гк номер 1, гк номер 2, гк номер 3, гк номер 5, гк номер 6, гк номер 7;

улица С. Перовской приводится в соответствие со сведениями, содержащимися в ФИАС; домовладения ДУ № 1, радиорелейная станция исключаются из границ судебного участка в связи с отсутствием в ФИАС;

подразделения войсковой части 35600, войсковая часть 12967 исключаются из границ в связи с прекращением деятельности;

сельские поселения «Воронцовская волость» и «Островская волость» заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений.

Границы судебного участка №22:

дополняются улицей Апакидзе, переулком 5-й Симанский, территориями гк номер 4, гк номер 8;

войсковые части 56138, 62203, 81310, 62751, 60066, 25504, 87244 исключаются из границ в связи с прекращением деятельности;

сельские поселения «Бережанская волость» и «Горайская волость» заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений.

В границах судебного участка №24:

сельские поселения «Завеличенская волость», «Карамышевская волость», «Краснопрудская волость», «Ядровская волость» заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений;

в соответствии с письмом председателя Псковского районного суда от 26.08.2025 № 303 с целью равномерного распределения нагрузки между судебными участками сельское поселение «Торошинская волость» исключается из границ судебного участка №24;

В границах судебного участка №37:

сельские поселения «Ершовская волость», «Логозовская волость», «Писковичская волость», «Середкинская волость», «Тямшанская волость» и межселенная территория — территория Залитских островов (о. им. Залита, о. Талабанец, о. им. Белова), заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений;

в соответствии с письмом председателя Псковского районного суда от 26.08.2025 № 303 с целью равномерного распределения нагрузки между судебными участками населенные пункты, находящиеся в составе преобразованного сельского поселения «Торошинская волость», включаются в границы судебного участка № 37.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов бюджета Псковской области.

«Этот закон писали на год или два?» — поинтересовался председатель законодательного комитета Собрания Алексей Севастьянов.

«Надеюсь, что надолго», — ответила министр юстиции Псковской области Марина Чамкина.

«Если писали надолго, то нужно было поглубже копнуть в историю земли Псковской. Мне лично не нравится закон. Определение границ описано так, будто мы ждали гулящих монахов, и они сказали, где это находится», — высказал возмущения Алексей Севастьянов.

«К сожалению, поскольку мы привязаны к территориальному устройству, это большая проблема, которая не может решиться за один раз. Я имела в виду, что границы определены, а наименования могут поменяться. Границы в целом определены. Этот закон мы принимаем для граждан, чтобы они понимали, куда им обратиться. Как только будут переименованы улицы и населенные пункты, это повлечет соответствующие изменения», — ответила Марина Чамкина.

«Шикарное изменение. В этом году занялись. В следующем году займемся дублирующими названиями. Это признание собственного бессилия, на мой взгляд. Коллеги, честное слово, эта тема для меня очень больная. Мы не можем привести в порядок. Понятно, что нам это досталось в наследство, но этим надо заниматься, но писать "бывшее". Целое поколение вырастет, и им будут рассказывать. Мы не можем писать в законе "бывшее". Там у нас опушка, а здесь бывшая улица. Наш могучий русский язык не нашел других каких-то слов для описания системы координат? Принимаем мы это только потому, что вы сказали, что так будет удобно населению», — подытожил Алексей Севастьянов.

Проект закона поддержан.