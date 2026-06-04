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Наталия Соколова: Лето — это свобода, а свобода всегда сопряжена с ответственностью

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Всероссийская акция «Безопасность детства» охватывает не только образовательные мероприятия, но и системный мониторинг объектов риска, включая проверку люков и пляжей, для предотвращения детского травматизма. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Старт акции состоялся на территории школы №8 в Пскове 4 июня. Организаторы провели для воспитанников пришкольных лагерей тематическое мероприятие, в котором приняли участие около 120 детей. 

В организации приняли участие сотрудники МЧС России, Следственного комитета, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних и представители центра «Воин». Специалисты подготовили семь тематических площадок. На этих станциях эксперты знакомили детей со своей работой и задавали практические вопросы. Школьники узнали о правилах безопасности на воде, на улице и при пожарах, а также изучили принципы работы с отпечатками пальцев и металлоискателями.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что акция проходит в регионе с 2018 года и стала традиционной.

«Несмотря на то, что у нас в городе уже прошли массовые мероприятия «Безопасный город» и другие события, связанные с вопросами профилактики гибели и травматизма детей, мы нашу традицию сохранили и сегодня на территории восьмой школы проводим такое мероприятие с нашими партнерами», — пояснила Наталия Соколова.

Она также отметила, что работа охватывает тысячи детей во всех летних лагерях региона. В августе организаторы планируют закрыть акцию в детском оздоровительном лагере «Стремительный».

«Изначально акция планировалась как мониторинг объектов риска, угроз для жизни и безопасности детей. И мы сохранили эту составляющую, то есть ежегодно проходит совместно с органами системы профилактики выявление незакрытых люков, чердаков, подвалов, нелицензированных пляжей и купания на них детей, прыжков с недозволенных мест и так далее», — уточнила омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребёнка также добавила: «Лето — это каникулы, это свобода, а свобода всегда сопряжена с ответственностью за свою жизнь, за жизнь людей, которые рядом с тобой, поэтому очень важно говорить с детьми о безопасности на разных объектах».

Встречи со специалистами носят профориентационный характер, позволяя детям познакомиться с работой криминалистических лабораторий и экстренных служб в интерактивной форме, резюмировала Наталия Соколова. 

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Соколова Наталия Викторовна

Соколова Наталия Викторовна

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

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