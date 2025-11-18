Общество

Пять педагогов из Локнянского округа стали победителями конкурса «Я – наставник»

Пять педагогов из Локнянского округа стали победителями областного конкурса «Я – наставник». Об этом сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

«В областном конкурсе педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, «Я – наставник» были подведены итоги — и среди победителей все пять представителей Локнянского округа, подавших заявки. Это серьёзное достижение, которое говорит о высоком профессиональном уровне наших педагогов, их умении вести за собой и открывать новые горизонты для детей и коллег», - отметил глава округа.

В число победителей конкурса вошли: заместитель директора по воспитательной работе и учитель биологии Локнянской средней школы Лариса Андреева, учитель физики и математики, методист Локнянской школы Марина Андреева, учитель-логопед детского сада «Колосок» Ольга Лавренова, учитель математики Локнянской школы Елена Тихонова и учитель английского и немецкого языка Ирина Полякова.

«Мы искренне гордимся вашими успехами. Спасибо за ваш труд, за преданность профессии и за то, что вы формируете будущее нашего округа», - подчеркнул Иван Белугин.

Отметим, что цель областного конкурса педагогических работников «Я – наставник» - развитие движения наставничества и тиражирование лучших практик, профессионально-личностное развитие, поддержка и поощрение педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность.

Конкурс проводился в заочном формате с 17 апреля по 30 сентября этого года. Учредителем конкурса является министерство образования Псковской области при участии органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере образования, Псковской области.

Региональным оператором конкурса является Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

Каждый победитель получит призовой выплату из призового фонда в размере 120 тысяч рублей.