Общество

День работника транспорта празднуют в России 20 ноября

В 2020 году в России появился новый профессиональный праздник — День работника транспорта, установленный Приказом Минтранса РФ № 300 от 10 августа 2020 года. По мнению учредителей праздника, новая дата «позволит сплотить трудовые коллективы, создаст мотивацию к труду, поднимет на новый уровень профориентацию и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также будет способствовать укреплению традиций и сохранению историко-культурного наследия транспортной отрасли России».

Инициатива учреждения данного профессионального праздника неоднократно исходила со стороны представителей различных структур транспортной сферы, результатом чего стало распоряжение Премьер-министра Российской Федерации, подписанное в июле 2020 года.

Долгое время работники разных видов транспорта отмечали свои собственные, узкопрофессиональные праздники: День работника гражданской авиации, День работников морского и речного флота, День железнодорожника, День автомобилиста и другие. Учреждение новой даты — Дня работника транспорта — призвано объединить и сплотить различные виды транспортной структуры России, подчеркнув важность каждого вида транспорта в жизни страны. Ведь транспортный комплекс оказывает огромное влияние на работу сотен отраслей производственной и непроизводственной сферы, пишет calend.ru.

В качестве даты празднования 20 ноября было выбрано с привязкой к историческому событию 1809 года, когда император Александр I в этот день своим Указом учредил первый в России единый государственный орган в транспортной сфере — Управление водных и сухопутных коммуникаций. Этим же Указом учреждался и Корпус инженеров путей сообщения и институт при нём, что прямо указывает на осознание государственной властью необходимости развития транспортной инфраструктуры и подготовки для этого высококлассных специалистов. То есть уже более 200 лет назад в стране начала формироваться единая транспортная структура, важность организации грамотного управления которой была очевидна.

Сегодня этот профессиональный праздник отмечают вместе работники всех видов грузового и пассажирского транспорта России: автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного. Его отмечают водители общественного и грузового транспорта, машинисты грузовых и пассажирских поездов, метрополитена, экипажи кораблей морского и речного флота, воздушных судов. Вместе с ними на полных правах празднуют и специалисты в области транспортного планирования, безопасности на транспорте, административный, технический и вспомогательный персонал, работники учебных заведений, готовящие специалистов для транспортной сферы.

По приблизительным подсчётам, в современной России в сфере транспорта задействовано свыше 4 миллионов работников разного уровня.