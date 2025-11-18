Общество

46% псковичей рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты - опрос

46% работающих псковичей ожидают получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Нет надежд по получение годового бонуса у 42% респондентов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители активного населения из Пскова.

Среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше (50%), чем среди женщин (42%). Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 55%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 53%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 38%.



Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывают 50%, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 43%.



Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц — 64%.



Тринадцатые зарплаты чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия (18% опрошенных). 14% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 12% — пустят финансы на нужды семьи, по 11% — на текущие расходы или ремонт. 9% горожан отложат годовые премии в сбережения. Еще 9% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 5% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.

