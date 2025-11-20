Общество

Дмитрий Быстров: Молодежь должна видеть героев, а не только читать о них в книгах

Молодому поколению необходимо общение с героями прошлого и настоящего. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) рассказал глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

Особое внимание Дмитрий Быстров уделил роли Совета ветеранов, подчёркивая необходимость личного контакта молодых людей с представителями разных поколений, участвовавших в исторических событиях.

«Ветеран Великой Отечественной у нас остался один - Кошелев Михаил Васильевич, 101-й свой день рождения как раз в конце октября отпраздновал. Есть живые малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. И на мероприятиях в нашем округе как раз присутствуют ребята, которые готовят для них концерты, выступления, взрослых там нет. Именно только молодежь», – отметил Дмитрий Быстров.

Смотрите также Почётному гражданину Островского района Михаилу Кошелеву исполнился 101 год

Кроме того, гость студии заявил, что Совет ветеранов играет ключевую роль в воспитании патриотизма и уважения к истории своей страны. Такие встречи помогают молодым людям осознать значимость героического наследия и почувствовать связь с прошлым.

«Живой пример — вот, что важно. Когда ребята не только читают о подвигах в книгах, но и лично общаются с людьми, прошедшими войну, служившими в Афганистане, Чечне и выполняющими задачи в ходе специальной военной операции сейчас. Вот такие примеры, живые примеры... Это важно, когда ребята не только читают об истории в книгах, но и видят живых людей», - подчеркнул глава округа.