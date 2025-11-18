Общество

Законопроект о бюджете территориального ФОМС в Псковской области прошёл первое чтение

Проект бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов принят в первом чтении. На ноябрьской сессии депутаты Псковского областного Собрания утвердили основные параметры финансового документа, который определяет финансирование базовой программы ОМС в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Бюджет ТФОМС, как и в предыдущие годы, сформирован без дефицита. На 2026 год доходы и расходы запланированы в сумме 12 млрд 924 млн 521,7 тыс. рублей — это больше, чем в текущем году.

Кроме того, при расчёте объёма федеральной субвенции предусмотрен 5-процентный резерв, который распределят после принятия бюджета Федерального фонда ОМС во втором чтении. Поэтому окончательные параметры бюджета ТФОМС на 2026 год будут увеличены.

Напомним, что основной источник финансирования ТФОМС — федеральная субвенция, рассчитанная по численности застрахованного населения и базовому подушевому нормативу. Расходы на медицинское страхование неработающих граждан покрываются из областного бюджета.

Проект закона принят. «За» проголосовали 20 депутатов.