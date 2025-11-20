Общество

Сотрудникам Псковского филиала университета ФСИН напомнили алгоритм действий при пожаре

В рамках профессиональной служебной подготовки постоянного состава образовательной организации состоялось инструктивное занятие, на котором сотрудники вспомнили порядок применения первичных средств пожаротушения и действия в случае возникновения пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Младший инспектор группы пожарной профилактики Псковского филиала университета ФСИН России Светлана Петрова напомнила о порядке эвакуации, а также действиях, позволяющих минимизировать ущерб в случае возгорания здания, тушение которого должно проходить при наиболее рациональном использовании сил и технических средств.

«Обеспечение безопасности личного состава – главная задача руководства и служб филиала, ответственных за эту работу, но эту задачу можно и нужно решать только при соблюдении правил пожарной безопасности всеми людьми», – сказал начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев и призвал всех собравшихся быть бдительными и осторожными.

В филиале также отметили, что практические тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара в Псковском филиале университета проходят регулярно, дважды в год – с участием ГУ МЧС России по Псковской области. Проверяются действия личного состава в ходе эвакуации, а также знания суточного наряда и внештатной пожарной команды своих действий при возгорании в здании.