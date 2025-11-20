Сотрудникам Псковского филиала университета ФСИН напомнили алгоритм действий при пожаре

В рамках профессиональной служебной подготовки постоянного состава образовательной организации состоялось инструктивное занятие, на котором сотрудники вспомнили порядок применения первичных средств пожаротушения и действия в случае возникновения пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.
Фото: Псковский филиал университета ФСИН России
Младший инспектор группы пожарной профилактики Псковского филиала университета ФСИН России Светлана Петрова напомнила о порядке эвакуации, а также действиях, позволяющих минимизировать ущерб в случае возгорания здания, тушение которого должно проходить при наиболее рациональном использовании сил и технических средств.
В филиале также отметили, что практические тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара в Псковском филиале университета проходят регулярно, дважды в год – с участием ГУ МЧС России по Псковской области. Проверяются действия личного состава в ходе эвакуации, а также знания суточного наряда и внештатной пожарной команды своих действий при возгорании в здании.