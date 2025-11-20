Общество

День бухгалтера в России отмечают 21 ноября

День бухгалтера — профессиональный праздник специалистов в области бухгалтерского учёта, которые разбираются в налоговом, трудовом и гражданском законодательстве, владеют компьютерными программами, понимают принципы экономического анализа и финансового планирования.

У представителей многих профессий есть свои праздничные дни, а вот с Днём российских бухгалтеров дела обстоят совсем непросто. В календаре официально установленных профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера красным цветом не помечена ни одна дата.

Однако, большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ. Кстати, 21 ноября отмечается еще и День работника налоговых органов РФ, что ещё раз указывает на крепкую связь этих специальностей.

Также известны и другие даты празднования Дня бухгалтера в разных российских регионах. Например, на протяжении многих лет День московского бухгалтера отмечается 16 ноября, а петербургского бухгалтера — 15 ноября. Кроме этого, в некоторых источниках можно найти информацию о праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 ноября — в день публикации Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 1996 года, пишет calend.ru.

Интересно отметить, что существует Международный день бухгалтерии (англ. International Accounting Day) или, другими словами, Международный день бухгалтера, отмечаемый ежегодно 10 ноября. Эта дата была выбрана в связи с публикацией 10 ноября 1494 года в Венеции труда Луки Пачоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из глав книги содержала информацию о бухгалтерских счетах, а Пачоли был назван «отцом бухгалтерии».

Сегодня в России трудится более 3,5 миллионов людей этой профессии.