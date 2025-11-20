Общество

Как поставить хама на место, рассказала психолог

Манипуляции — это часто используемый инструмент в поведении людей, которые любят контролировать ситуацию или чувства других. В автобусе, на работе, дома или в больнице - хамство манипулятора можно встретить везде. Разобраться, как прекратить манипуляции важно, чтобы сохранить свои границы, самоощущение и эмоциональное здоровье.

Фото: RuNews24

Алена Никольская, психолог, кандидат психологических наук, руководитель тренингового центра «Главная роль», поделилась эффективными приёмами противостояния манипуляторам и хамам. Эксперт объяснила, как распознать попытки давления и грамотно выстроить защиту.

По словам эксперта, манипуляторы и хамы используют три ключевых принципа подавления. Доминация — через агрессию (крик, злость, запугивание) или ледяное спокойствие. Цель — найти болевые точки и спровоцировать эмоциональную реакцию, чтобы лишить вас контроля.

«Провокация оправданий — это тоже способ хамских манипуляций. Это постоянные замечания о недостатках, вопросы о действиях. Это вынуждает оправдываться и выдавать нужную манипулятору информацию. Иногда используется «тихая» манипуляция — втирание в доверие с последующим использованием полученных сведений против вас», — пояснила психолог.

Критика и обесценивание — также способ манипуляций. Бесконечные вопросы без внимания к вашим ответам, обвинения и унижения - это также способ манипуляции. Любая реакция воспринимается как проигрыш. Однако существует пять техник защиты. Первый - это слив энергии. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации, советует Алена Никольская.

«Внимательно слушайте, не перебивая, с вежливым интересом: «Очень интересно, продолжайте». Используйте вежливую благодарность: «Спасибо за комментарий», после чего продолжайте свои дела. Игнорируйте агрессию, реагируя с лёгким удивлением, словно наблюдаете за чем‑то незначительным», — посоветовала специалист.

Перевод фокуса внимания - тоже действенный способ. Для этого переключите внимание на собеседника через вопросы: «Почему ты так говоришь?», «Что именно тебя беспокоит?». Разбивайте претензии на детали: «Уточни, что конкретно ты имеешь в виду?». Задавайте уточняющие вопросы, вынуждая манипулятора оправдываться.

«Прямо указывайте на скрытые мотивы: «Ты хочешь меня обесценить?», «Ты пытаешься вызвать у меня чувство вины?». Задавайте открытые вопросы о целях собеседника: «Зачем ты это говоришь?», «Какова твоя цель?». Выводите манипулятора на чистую воду, лишая его почвы для манипуляций», — добавила спикер.

Нестандартная реакция тоже помогает в таких ситуациях. Ответьте неожиданным вопросом, сбивающим с толку: «А почему у тебя рога на голове?», «Ты знаешь, что твои туфли — прощай, молодость?».

Нарушайте привычный сценарий манипулятора, вводя его в замешательство. Также работает мягкая защита для ситуаций с начальством, близкими или деловыми партнёрами, пишет RuNews24.

«Дайте человеку выговориться, сохраняя спокойствие. Проявите понимание: «Я вижу, что эта ситуация — проблема. Давайте подумаем, как её решить». Сместите фокус на конкретные шаги: «Как вы видите дальнейшее развитие?», «Какие у вас предложения?». Далее наметьте план действий и назначьте встречу через 2–3 дня, чтобы эмоции остыли. Используйте «я‑сообщения» для выражения чувств: «В этой ситуации я чувствую грусть. Я бы попросил(а) не использовать такие фразы впредь, потому что…», — уточнила Никольская.

Психолог подчеркнула: всегда сохраняйте спокойствие — это основа любой техники. Берите паузу, если чувствуете потерю контроля над эмоциями. Избегайте эскалации — прервите разговор, если он переходит в крик: «Извини, сейчас я не готова обсуждать этот вопрос».

«Помните о целях провокатора: навязать эмоции, найти слабые места, поставить вас в проигрышную позицию и заставить действовать в его интересах», — заключила психолог Алена Никольская.