Сбер назвал три стратегических направления развития ИИ в кибербезопасности

Скорость изменения бизнес-процессов, цифровой инфраструктуры, развития и внедрение технологий и, как следствие, появление новых киберрисков делает жизненно необходимым внедрение искусственного интеллекта для усиления кибербезопасности во все компании абсолютно разных отраслей. Вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь выступил на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).
По мнению Сергея Лебедя, скорость цифровых изменений значительно расширяет зону неопределенности, а значит и увеличивает киберриски. Команде экспертов по кибербезопасности ― какой бы она профессиональной ни была ― физически невозможно угнаться за скоростью изменений. На помощь приходит ИИ, который необходимо развивать в трех ключевых направлениях для усиления кибербезопасности.
Первое направление ― автоматизация реагирования. В Сбере для работы Центра кибербезопасности (Security Оperation Сenter) активно разрабатываются мультиагентные системы на основе ИИ.
Второе стратегическое направление ― это автоматизированная безопасная разработка. В Сбере разработали ИИ-платформу, которая выявляет и устраняет уязвимости в исходном коде продуктов на всех этапах производственного процесса. Абсолютно все продуктовые релизы и инфраструктурные проекта Сбера проходят проверку на данной платформе.
Третье направление ― ассистенты и копайлоты на основе ИИ. Эти системы компенсируют недостаток знаний экспертов, недостаточную скорость получения и обработки ими данных, или и то, и другое. В Сбере, например, работает система «Кибераналитик» для анализа угроз и инцидентов, а также ИИ-помощник CyberExpert, который представляет собой набор классических ML-решений и GenAI-агентов для автоматизации производственных процессов и оперативной помощи по вопросам кибербезопасности. Также Сбер разработал аналогичный продукт для экспертов всего рынка ― умный помощник по кибербезопасности в свободном доступе размещен на портале «Кибрарий».
В дискуссии также приняли участие исполнительный директор, начальник отдела оценки защищённости технологий И\А Сбербанка Пётр Хенкин; программный директор Института исследований и разработок искусственного интеллекта Сербии Бранислав Радомирович; технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов и руководитель направления Т-Банка Руслан Искяндяров. Модерировала сессию вице-президент по развитию бизнеса в России и странах СНГ «Лаборатории Касперского» Анна Кулашова.